Il tennista ligure eliminato dei Masters 1000 dal classe 2002 di Atlanta, che accede al secondo round. Gara equilibrata solo nel primo set

10-03-2023 08:47

Nulla da fare per Fabio Fognini. Il tennista sanremese si è infatti arreso (6-4 / 6-1) al numero 41 del mondo Ben Shelton sul cemento californiano di Indian Wells 2023 uscendo al primo turno dei Masters 1000.

Il classe 1987 ligure non ha retto allo strapotere, soprattutto atletico, del padrone di casa il quale, di fatto, ha permesso al suo avversario di restare in gara solo nel primo set. Dopodiché, Fognini non ha più saputo trovare le energie giuste per portare avanti il match sui binari quantomeno dell’equilibrio, con Shelton a prendere sempre più il largo nello sviluppo dell’incontro. E ad aggiudicarsi il diritto di affrontare nel secondo round il connazionale statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 4 nonché campione in carica della manifestazione organizzata lungo il tragitto tra Coachella e Palm Springs.

Masters 1000: in California Fognini dura solo un set

E dire che, proprio nel primo set, Fognini era partito bene contrapponendosi in grande stile al servizio di Shelton e ottenendo un buon break. Nonostante ciò, il tennista azzurro accusa subito una serie di passaggi a vuoto con doppi falli che permettono al giovane classe 2002 di Atlanta di rimontare già al quarto game. Dopo una fase equilibrata del match, Fognini regge bene e riesce pure a costruirsi una doppia chance per riportarsi in vantaggio. Ma la freschezza e la potenza dei traccianti di Shelton, portano lo statunitense a condurre una partita senza sbavature sino a portarsi in vantaggio al decimo game, chiudendo sul 6-4. A quel punto, Fognini finisce la benzina, col giovane avversario abile a prendere definitivamente il largo nel secondo set, chiuso con un eloquente 6-1.