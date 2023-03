Lo spagnolo si sbarazza facilmente di Medvedev (6-3, 6-2) e conquista il prestigioso trofeo che gli permette di tornare N.1 al mondo. Ora l'obiettivo è confermarsi a Miami.

20-03-2023 08:29

Missione compiuta. Carlos Alcaraz si è portato a casa il trofeo di Indian Wells e, contestualmente, si è ripreso anche il titolo di N.1 al mondo, ai danni di Nole Djokovic.

Alcaraz ingiocabile, Medvedev perde dopo 19 vittorie di fila

La finale di Indian Wells non è mai stata in discussione. Carlos Alcaraz ha dominato Daniil Medvedev dall’inizio alla fine. Il russo, reduce da 19 vittorie di fila, si è arreso 6-3, 6-2, senza mai entrare in partita. In 70′ di gioco, si è visto solo Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo ha così chiuso il torneo senza un solo set perso (il solo Jannik Sinner gli ha messo un po’ di pressione in semifinale). Con la vittoria a Indian Wells, il 19enne meraviglia incassa un assegno pari a 1,6 milioni di dollari.

Carlos Alcaraz si riprende il titolo di numero 1 al mondo

Esattamente 50 giorni dopo aver dovuto cedere il titolo di numero 1 al mondo a Nole Djokovic, Carlos Alcaraz si è ripreso la testa della classifica del ranking ATP: “Significa molto per me riprendermi il N.1. Credo di aver fatto un torneo incredibile e giocato bene in circostanze difficili”.

L’ha fatto in maniera perentoria, con un inizio di 2023 assolutamente straordinario. Dall’inizio del 2023, Carlos Alcaraz ha vinto 15 incontri, perdendo solo una volta (finale di Rio de Janeiro).

Alcaraz ora punta a bissare il successo dello scorso anno a Miami

Archiviato il successo ad Indian Wells, Carlos Alcaraz è già concentrato sul prossimo appuntamento. Da oggi al 2 aprile è in programma il Masters 1000 di Miami. Carlos Alcaraz ci arriva da nuovo N.1 al mondo e con l’obiettivo di bissare il successo dello scorso anno.

A Miami, troverà una nutrita rappresentanza italiana. Oltre al suo “avversario diretto” Jannik Sinner, attenzione a Matteo Berrettini che non vede l’ora di ritrovare il suo tennis. In totale, sono ben 10 gli azzurri (tra tabellone maschile e femminile) che giocheranno a Miami. Non ci sarà, invece, Nole Djokovic per le note questioni legati al vaccino.