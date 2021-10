Indian Wells, una super Azarenka vola in semi

Una ottima Viktoria Azarenka guadagna la semifinale del Masters 1000 ATP di Indian Wells. La bielorussa, numero 27 del tabellone, ha eliminato per 6-4 6-2 Jessica Pegula e ora sfiderà, per guadagnarsi l’accesso in finale la Ostapenko che nel turno precedente ha battuto 6-4 4-6 6-3 Shelby Rogers.

Nella parte altre del tabbellone oggi gli altri due quarti tra la tunisina Ons Jabeur che da lunedì dovrebbe comunque entrare nella top 10 della WTA contro la Kontavit e poi Kerber – Badosa.

OMNISPORT | 14-10-2021 10:15