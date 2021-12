Ineos-Grenadiers, ufficiali i rinnovi di Puccio e altri 4 corridori

21-12-2021 13:55

Saranno 31 i corridori che difenderanno i colori del team Ineos-Grenadiers la prossima stagione. Con l’ufficialità degli ultimi rinnovi arrivati stamattina infatti la formazione di Dave Brailsford ha raggiunto la quota per chiudere il proprio organico e lanciarsi definitivamente all’assalto del 2022.

Fra i nomi degli ultimi confermati, oltre a Jonathan Castroviejo, Brandon Rivera, Ben Swift e Cameron Wurf, spicca quello di Salvatore Puccio, uno dei fedelissimi del team Ineos visto che da più di 10 anni ormai veste la casacca della compagine inglese.

“Questa squadra significa molto per me. Mi sento come se diventassi più forte ogni anno e non riesco a immaginarmi in un’altra squadra” ha dichiarato il classe 1989 nativo di Menfi.

“Mi sento parte di una famiglia e ho sempre apprezzato questo ambiente, sin da quando sono diventato un corridore del Team Sky. Sono stato protagonista di tanti momenti speciali per i tifosi della nostra squadra ed è stato davvero incredibile. Mi impegno sempre per dare il massimo, per aiutare i nostri leader a fare la storia di questo sport e non vedo l’ora di continuare questo viaggio” ha concluso raggiante il siciliano.

