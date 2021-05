Infinito Gigi Buffon: spunta un'altra offerta a sorpresa

La soluzione dell’”enigma” riguardante il futuro di Gianluigi Buffon promette di essere uno degli argomenti più caldi del calciomercato, destinato a diventare il tema di riferimento per gli appassionati dopo la fine dei campionati, anche nell’estate che sarà segnata dall’Europeo con l’Italia di Roberto Mancini attesa tra le protagoniste principali.

Proprio il “folle” sogno di tornare in Nazionale per disputare il sesto Mondiale della carriera, nel 2022 in Qatar, anche da terzo portiere potrebbe spingere Super Gigi ad andare avanti per altre due stagioni, per quello che sarebbe un record mai raggiunto da nessun giocatore.

A proposito di “follia”, lo stesso Buffon, nell’intervista concessa a ‘Rai Sport’ al termine della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, ha svelato di aver ricevuto un messaggio inatteso e molto particolare contenente una proposta per la prossima stagione.

Secondo le prime ricostruzioni il mittente sarebbe stato Adriano Galliani. L’amministratore delegato del Monza, interrogato sul tema nelle ore successive, non ha confermato, né smentito, salvo poi affermare che l’idea sarebbe morta sul nascere.

Interrogato a riguardo da ‘Monza-news.it’, l’agente di Gianluigi Buffon, Silvano Martina, è rimasto sul vago: “A fine mese faremo il punto della situazione e una valutazione delle proposte che saranno arrivate. Serie B? Potrebbe essere tutto: Gigi potrebbe scegliere di continuare come potrebbe scegliere di smettere. Se c’è qualcosa che gli piace particolarmente valuterà, altrimenti vedremo”.

Ripartire dalla Serie B 15 anni dopo l’esperienza con la Juventus per aiutare i brianzoli ad approdare in Serie A per la prima volta nella loro storia, dopo il fallimento dell’attuale stagione, potrebbe essere una bella avventura per Buffon, che però nelle ultime ore è stato accostato a una squadra dal lignaggio ben diverso.

Secondo quanto riportato da “Don Diario”, infatti, la bandiera della Juventus sarebbe stato contattato addirittura dal Real Madrid, a caccia di un secondo affidabile per Thibaut Courtois al fine di cedere in prestito l’ucraino Andrij Lunin, considerato da Florentino Perez il portiere del futuro dei Blancos.

Semplice suggestione? Chissà, anche perché Buffon ha fatto capire di puntare ad una maglia da titolare, sia per sognare la Nazionale, sia per quella che potrebbe essere l’ultima stagione della carriera.

E chissà come prenderebbero nel caso i tifosi della Juventus vedere Buffon indossare la maglia dei grandi rivali del Real, avversari di tante sfide, tra le quali quella infuocata dei quarti di Champions 2018, al termine della quale il portiere bianconero esplose in una durissima e divenuta poi famosissima contestazione all’arbitro Michel Oliver per il rigore fischiato all’ultimo minuto per un contatto tra Benatia e Lucas Vazquez.

Il penalty, trasformato da Cristiano Ronaldo, vanificò la rimonta dei giocatori di Allegri, in quel momento in vantaggio 3-0 al ‘Bernabeu’ dopo aver perso con lo stesso risultato in casa nella gara d’andata.

OMNISPORT | 23-05-2021 13:53