Infortunati, squalificati e diffidati: 25ª giornata di Serie A

In questa lista, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e diffidati in vista della 25ª giornata di Serie A.

Tra parentesi, il numero di giornate di squalifica che devono ancora essere scontate dal giocatore in questione.

Uno strumento fondamentale non solo per sapere cosa ci aspetta sui vari campi, ma anche per orientarsi nelle scelte relative al Fantacalcio.

Infortunati

Miranchuk (lesione al bicipite femorale)

Palomino (problema fisico)

Pezzella (problema alla schiena)

Zapata (lesione all’adduttore)

Squalificati

Musso (1)

Diffidati

Demiral

De Roon

Zappacosta

Infortunati

Dominguez (operazione alla spalla)

Kingsley (frattura del perone)

Santander (operazione allo zigomo)

Squalificati

De Silvestri (1)

Diffidati

Medel

Sansone

Svanberg

Theate

Infortunati

Ceter (problema al ginocchio)

Nandez (contusione alla gamba)

Pavoletti (affaticamento alla coscia)

Rog (rottura del crociato)

Strootman (intervento al ginocchio)

Walukiewicz (operato all’anca)

Squalificati

Deiola (1)

Diffidati

Strootman

Infortunati

Haas (rottura del crociato)

Luperto (lesione al quadricipite)

Marchizza (lesione al crociato anteriore)

Squalificati

–

Diffidati

Ismajli

Marchizza

Tonelli

Zurkowski

Infortunati

–

Squalificati

Bonaventura (1)

Torreira (1)

Diffidati

Milenkovic

Odriozola

Infortunati

Bani (distrazione alla coscia)

Crisicito (lesione al polpaccio)

Rovella (problema muscolare)

Squalificati

Ostigard (1)

Diffidati

Biraschi

Infortunati

Bastoni (distorsione alla caviglia)

Brazao (rottura del crociato)

Caicedo (affaticamento agli adduttori)

Correa (distrazione ai flessori)

Gosens (lesione al bicipite femorale)

Squalificati

Bastoni (2)

Diffidati

Brozovic

Lautaro Martinez

Vidal

Infortunati

Bernardeschi (affaticamento muscolare)

Chiellini (lesione al polpaccio)

Chiesa (lesione crociato anteriore ginocchio sinistro)

De Winter (lussazione alla spalla)

Squalificati

–

Diffidati

Bernardeschi

Danilo

Morata

Infortunati

Acerbi (problema al flessore)

Adekanye (lesione al menisco)

Immobile (contusione al collo del piede)

Squalificati

–

Diffidati

Lucas Leiva

Luis Alberto

Luiz Felipe

Marusic

Pedro

Infortunati

Ballo-Tourè (problema muscolare)

Gabbia (fascite plantare)

Kjaer (rottura legamento crociato e collaterale)

Ibrahimovic (infiammazione al tendine d’Achille)

Squalificati

Theo Hernandez (1)

Diffidati

Theo Hernandez

Infortunati

Lozano (lussasione alla spalla)

Tuanzebe (lombalgia)

Squalificati

–

Diffidati

Anguissa

Demme

Rrahmani

Infortunati

Ibañez (elongazione al collaterale)

Spinazzola (rottura del tendine d’Achille)

Squalificati

Zaniolo (1)

Diffidati

Mancini

Infortunati

M. Coulibaly (lesione al retto femorale)

Ruggeri (risentimento al retto femorale)

Schiavone (problema fisico)

Squalificati

–

Diffidati

Bonazzoli

Obi

Infortunati

Damsgaard (problema al ginocchio)

Gabbiadini (lesione al legamento crociato)

Yoshida (stiramento al bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati

Bereszynski

Candreva

Murru

Thorsby

Infortunati

Djuricic (problema alla coscia)

Obiang (miocardite)

Toljan (problema fisico)

Squalificati

Raspadori (1)

Scamacca (1)

Diffidati

Chiriches

G. Ferrari

Frattesi

Infortunati

S. Bastoni (lesione all’adduttore)

Kovalenko (fastidio muscolare)

Sena (alterazioni dei parametri fisiologici)

Squalificati

–

Diffidati

Amian

Kiwior

Manaj

Infortunati

Edera (rottura di tendine rotuleo

crociato e collaterale)

Fares (rottura del crociato)

Squalificati

Lukic (1)

Mandragora (1)

Diffidati

Aina

Buongiorno

Mandragora

Infortunati

–

Squalificati

Arslan (1)

Diffidati

Arslan

Soppy

Walace

Infortunati

Kiyine (problema muscolare)

Ullman (problema fisico)

Vacca (problema muscolaei)

Squalificati

Ceccaroni (1)

Ebuehi (1)

Diffidati

Aramu

Busio

Heymans

Kiyine

Infortunati

Caprari (distorsione alla caviglia)

Dawidowicz (rottura del legamento crociato anteriore)

Faraoni (trauma distrattivo alla coscia)

Frabotta (operato al tendine d’Achille)

Pandur (operazione alla spalla)

Squalificati

–

Diffidati

Casale

Faraoni

Gunter

Ilic

Veloso

