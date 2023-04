Infortunati, squalificati e diffidati: 28ª giornata di Serie A

Inter senza Calhanoglu e Skriniar, nella Juve squalificato Kean. Brahim Diaz verso il riposo per problemi muscolari, nel Napoli sempre fuori Osimhen.

06-04-2023 12:28

In questa lista, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e diffidati in vista della 26ª giornata di Serie A.

Tra parentesi, il numero di giornate di squalifica che devono ancora essere scontate dal giocatore in questione.

Uno strumento fondamentale non solo per sapere cosa ci aspetta sui vari campi, ma anche per orientarsi nelle scelte relative al Fantacalcio.

SQUALIFICATI

:

Toloi (1)

DIFFIDATI

:

Nessuno

INFORTUNATI

:

Hateboer – Rottura del legamento crociato

Koopmeiners – Problema al flessore

Vorlicky – Problema al ginocchio

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Ferguson, Orsolini

INFORTUNATI

:

Arnautovic – Lesione muscolare dell’estensore breve delle dita

Cambiaso – Problema muscolare

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Okereke

INFORTUNATI

:

Acella – Contusione

Chiriches – Problema muscolare

Ferrari – Trauma muscolare

Okereke – Problema muscolare

SQUALIFICATI

:

Tonelli (1)

DIFFIDATI

:

Fazzini

INFORTUNATI

:

Akpa-Akpro – Distorsione alla caviglia

Vicario – Trauma al costato

SQUALIFICATI

:

Amrabat (1)

DIFFIDATI

:

Bonaventura, Ikone

INFORTUNATI

:

Sirigu – Lesione tendine d’Achille

SQUALIFICATI

:

D’Ambrosio (1)

DIFFIDATI

:

Acerbi, Dumfries

INFORTUNATI

:

Calhanoglu – Distrazione all’adduttore

Dalbert – Lesione al crociato

Skriniar – Problema alla schiena

SQUALIFICATI

:

Kean (1)

DIFFIDATI

:

Alex Sandro, Danilo

INFORTUNATI

:

Kaio Jorge – Rottura del tendine rotuleo

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Cataldi

INFORTUNATI

:

Gila – Problema a un piede

SQUALIFICATI

Blin (1)

DIFFIDATI

:

Banda, Colombo, Strefezza

INFORTUNATI

:

Dermaku – Lesione al bicipite femorale

Pongracic – Operato alla caviglia

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Kalulu, Kjaer, Rebic

INFORTUNATI

:

Brahim Diaz – Fastidio agli adduttori

Ibrahimovic – Problema alla coscia

Kalulu – Lesione al soleo

SQUALIFICATI

:

Caprari (1)

DIFFIDATI

:

Machin

INFORTUNATI

:

Caldirola – Botta al costato

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Kim, Ndombele, Osimhen

INFORTUNATI

:

Olivera – Lombalgia

Osimhen – Lesione distrattiva all’adduttore

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Matic

INFORTUNATI

:

Karsdorp – Operato di artroscopia al ginocchio

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Bradaric, Coulibaly, Piatek, Vilhena

INFORTUNATI

:

Crnigoj – Lesione al polpaccio

Mazzocchi – Lesione al gluteo

SQUALIFICATI

:

Murillo (1)

DIFFIDATI

:

Sabiri

INFORTUNATI

:

Audero – Sublussazione alla spalla

Conti – Problema al tendine rotuleo

De Luca – Problema al ginocchio

Pussetto – Operato al ginocchio

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Frattesi, Thorstvedt, Zortea

INFORTUNATI

:

Nessuno

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Amian, Bastoni, Holm

INFORTUNATI

:

Agudelo – Risentimento tendineo

Moutinho – Problema fisico

Reca – Lesione al bicipite femorale

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Lazaro, Sanabria, Schuurs

INFORTUNATI

:

Aina – Lesione al soleo

Ilic – Trauma contusivo-distorsivo alla caviglia

Karamoh – Contusione a un polpaccio

Vieira – Lesione al bicipite femorale

Zima – Operato al menisco

SQUALIFICATI

:

Pereyra (1)

DIFFIDATI

Lovric, Udogie

INFORTUNATI

:

Deulofeu – Operato al ginocchio

Ebosse – Rottura del crociato

SQUALIFICATI

:

Depaoli (1)

DIFFIDATI

:

Faraoni, Henry, Magnani, Veloso

INFORTUNATI

:

Coppola – Lesione al collaterale

Djuric – Edema osseo a un ginocchio

Henry – Rottura del legamento crociato

Hrustic – Operazione alla caviglia

Lazovic – Problema muscolare

Sulemana – Problema fisico

Zeefuik – Problema fisico