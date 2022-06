Inghilterra-Italia, Mancini stravolge la formazione e cerca conferme

11-06-2022 09:46

L’Italia torna in campo per disputare la terza giornata di Nations League. Dopo il pareggio di Bologna contro la Germania e il successo sull’Ungheria a Cesena, gli azzurri di Roberto Mancini faranno visita all’Inghilterra.

Inghilterra-Italia, Mancini in cerca di conferme

Inghilterra-Italia, in programma questa sera alle 20:45 dal Molineux Stadium di Wolverhampton, è valida per la terza giornata del girone C di Nations League. La mente non può che tornare a circa un anno fa, quando gli azzurri batterono a Wembley la nazionale dei Tre Leoni nella finale di Euro 2020. La Nazionale di Roberto Mancini guida il raggruppamento con 4 punti, ed è reduce dalla buona prestazione di Cesena contro l’Ungheria, in cui l’Italia si è imposta con il risultato di 2-1. Il CT Mancini è in cerca di conferme, e l’Inghilterra sarà un ottimo esame per valutare il nuovo ciclo azzurro.

Al contrario, la Nazionale di Gareth Southgate si trova al quarto posto in classifica, con un solo punto all’attivo, conquistato nei minuti finali, grazie al rigore trasformato da Kane contro la Germania nella seconda giornata. La squadra dei Tre Leoni hanno infatti perso la gara d’esordio contro l’Ungheria e sono quindi chiamati a reagire. L’Inghilterra non potrà però fare affidamento sul pubblico di casa, la gara si giocherà a porte chiuse.

Inghilterra-Italia, perché si gioca a porte chiuse?

La gara del Molineux Stadium di Wolverhampton si giocherà a porte chiuse. La Uefa ha imposto all’Inghilterra di giocare una partita senza pubblico per i disordini causati dai tifosi inglesi nella finale di Euro 2020, giocata proprio contro l’Italia a Wembley. In quell’occasione si crearono diversi disordini per l’accesso allo stadio, con centinaia di tifosi inglesi che forzarono gli accessi, entrando senza biglietto.

Al termine della partita, si registrarono diverse aggressioni ai danni dei tifosi italiani, che portarono a 51 arresti da parte della polizia. Tra gli aggrediti, ci fu anche il pilota di Formula 1, Lando Norris, accerchiato e derubato dell’orologio. L’accesso per la partita di questa sera è stato autorizzato solamente per 1.500 bambini provenienti dalle scuole calcio locali.

Inghilterra-Italia, le probabili formazioni

Per la gara contro l’Italia, il CT dell’Inghilterra, Gareth Southgate potrebbe cambiare diversi elementi rispetto agli undici scesi in campo nel pareggio contro la Germania, optando per una formazione “all’italiana”. Il terminale offensivo, dovrebbe essere infatti l’attaccante della Roma, Tammy Abraham, mentre a fare coppia con Stones in difesa dovrebbe esserci il centrale del Milan, Tomori.

Anche Roberto Mancini potrebbe apportare diversi cambi rispetto alla vincente gara contro l’Ungheria. Per la formazione di questa sera, il CT dovrebbe cambiare nove elementi, con Donnarumma e Mancini che dovrebbero essere gli unici confermati nell’undici iniziale. Bastoni, Cristante e Pellegrini dovrebbero rifiatare, dopo le due gare dal primo minuto giocate e lasceranno quindi spazio ad Acerbi, Tonali e Locatelli. In attacco spazio a Scamacca, con Cancellieri che potrebbe giocare la sua prima partita da titolare con la maglia azzurra.

Queste le probabili formazioni di Inghilterra-Italia:

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; James, Stones, Tomori, Trippier; Bellingham, Ward-Prowse, Gallagher; Sterling, Abraham, Grealish.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Acerbi, Spinazzola; Tonali, Locatelli, Pessina; Cancellieri, Scamacca, Caprari.

Inghilterra-Italia, orario e dove vederla in tv e in streaming

La gara Inghilterra-Italia, valida per la terza giornata del gruppo A3 di Nations League, si giocherà alle 20:45 questa sera, al Molineux Stadium di Wolverhampton.

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1, con conseguente live streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play.