Insigne come Donnarumma: sui social si scatena la polemica

Insigne come Donnarumma: il nuovo caso rinnovi ora scoppia in casa Napoli. Il capitano azzurro che si appresta a giocare gli Europei con la maglia della nazionale e il rinnovo del suo contratto rischiano di diventare il tormentone della prossima estate per la formazione partenopea.

Le indiscrezioni della Gazzetta

A rivelare lo stato della trattativa tra il giocatore e il club del presidente De Laurentiis ci pensa la Gazzetta dello Sport che rivela: “Senza rinnovo è improbabile che Insigne possa far parte del futuro napoletano. Il club è stato già penalizzato dalle questioni relative ai mancati rinnovi di Milik, Hysaj e Maksimovic e non vuole incorrere nello stesso errore. Con Insigne, l’appuntamento è per il dopo Europeo, magari le parti si ritroveranno a Dimaro”.

I tifosi e il rapporto con Insigne

Tra i tifosi del Napoli e Lorenzo Insigne c’è spesso stato un rapporto complicato. Da giocatore napoletano, il numero 24 ha ricevuto spesso critiche molto più forti rispetto ai suoi compagni di squadra e la mancata qualificazione alla Champions League nell’ultima giornata di campionato non ha di certo aiutato. Ora il club sembra intenzionato in una politica di ridimensionamento degli ingaggi a causa dei mancati introiti dovuti alla pandemia.

I tifosi si spaccano

La tifoseria azzurra come sempre si divide quando c’è di mezzo il capitano. Da una parte i suoi sostenitori, dall’altra chi invece ritiene che la società debba andare avanti e scegliere una nuova direzione. “Io se fossi in De Laurentiis non rinnoverei il contratto a Insigne, è destabilizzante oltre a trasmettere il suo umore da vittima a tutta la squadra, farei un altro piccolo sforzo con tanti ringraziamenti e saluterei anche Mertens”.

Ma c’è anche chi sostiene il giocatore reduce da quella che è stata senza dubbio la migliore stagione con la maglia del Napoli: “Se vuole tagliare l’ingaggio a quello che è stato il miglior giocatore della stagione significa che il club non è ambizioso e Insigne fa bene a voler andare via”. E ancora: “Prende 4 milioni non 30. Tagliare a Insigne ci sta però siccome sta per andare in scadenza se sceglie un’altra squadra ha anche ragione. Se poi prendiamo uno migliore di lui va bene, ma non ci sono tanti giocatori dalla nostra portata”.

SPORTEVAI | 01-06-2021 10:31