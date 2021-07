Insigne via dal Napoli? De Laurentiis parla chiaro

Sul futuro di Lorenzo Insigne al Napoli, De Laurentiis ha parlato chiaro: “E’ un prodotto del vivaio, Santoro che ora è tornato con noi, un napoletano che conosce il territorio, lo scovò tanti anni. Se poi Insigne mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l’Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra”.

Sugli stadi aperti De Laurentiis ha in mente alcune mosse: “Sto andando a Milano per una riunione molto importante perché il 25% negli stadi è una fregnaccia. Io dico di aprire al 100% a chi ha il passaporto vaccinale, uno stimolo anche per gli ignorantoni che non si vaccinano”.

Il presidente del Napoli alla fine ha parlato anche di Italia-Spagna a Euro 2020: “Bisogna andare a fronte alta, senza paura, ho visto la Spagna traballante, non ha mica vinto ad occhi chiusi. L’importante è essere sfrontati, se fai sentire la tua paura allora gli altri se ne accorgono”.

OMNISPORT | 05-07-2021 15:26