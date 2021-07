Italia, Insigne: "Sono il migliore in campo, ma conta la semifinale"

Lorenzo Insigne ha segnato il gol vittoria contro il Belgio ai quarti di Euro 2020 e al termine della partita vinta 2-1 dall’Italia è stato nominato il miglior giocatore.

Al termine del match Insigne è intervenuto ai microfoni della Rai: “Sono contento di essere il migliore in campo, ma soprattutto per la semifinale. Il gol? Ho visto lo spazio per calciare, il merito è anche dei miei compagni e del mister per la fiducia. A fine primo tempo dopo il rigore il ct ci ha detto di restare tranquilli e abbiamo portato a casa la vittoria. Per battere il Belgio serviva il sacrificio e dobbiamo continuare così, ora recuperiamo le energie”.

OMNISPORT | 02-07-2021 23:29