Insulti dei tifosi a Ibrahimovic: la Stella Rossa si scusa con l'attaccante del Milan

La Stella Rossa ha rivolto un comunicato di scuse a Zlatan Ibrahimovic, dopo quanto accaduto nelle partita contro il Milan di Europa League giocata giovedì sera al Marakana.

Lo svedese, di origine bosniaca da parte di padre e croata di madre, è stato preso di mira da alcuni tifosi del club serbo, che si è poi scusato pubblicamente con un comunicato diffuso dall’Ansa.

“La Stella Rossa condanna nella maniera più ferma le frasi offensive nei riguardi di Zlatan Ibrahimovic. Come società abbiamo fatto di tutto affinchè l’organizzazione dell’incontro fosse al livello di due grandi squadre, e non consentiremo che un singolo primitivo getti una macchia sulla tradizionale ospitalità del nostro Paese e del nostro popolo. La società si scusa nella maniera più sincera con Zlatan Ibrahimovic per l’episodio spiacevole”.

La Stella Rossa ha anche dichiarato che si attiverà per trovare i colpevoli e sanzionarli.

Il ‘Corriere della Sera’ ha rivelato che Ibrahimovic sarebbe stato vittima di pesanti offese di stampo etnico (“Baljia”) con cui i serbi attaccano i bosniaci costretti a lasciare le loro terre.

OMNISPORT | 19-02-2021 17:14