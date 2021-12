Inter, agente Eriksen: "Deciderà lui se tornare a giocare"

02-12-2021 18:22

Quasi sei mesi dopo quei tragici secondi che avevano tenuto in apprensione il mondo del calcio e non solo, Christian Eriksen riprende contatto con il pallone.

Il trequartista dell’Inter è infatti tornato ad allenarsi nella sua Danimarca, presso il centro sportivo dell’Odense. A confermarlo, in esclusiva a GOAL, è il suo agente Martin Schoots: “Come ogni persona che ha passato ciò che è successo a lui, Christian sta lavorando alla sua guarigione. Gli piace farlo a Milano o quando è qui, in Danimarca, privatamente, nel suo paese di nascita. Quando è in patria e ne ha voglia, può utilizzare le strutture dell’Odense. Un grande gesto da parte della sua ex squadra”.

Sul rientro in campo, però, il procuratore dello scandinavo frena: “Chris ha un carattere positivo, ottimista ed energico, ma non è ancora il momento di parlare di calcio. Solo lui deciderà se e quando accadrà“.

A svelare il ritorno sul prato verde di Eriksen era stato il tabloid danese ‘BT’, che ha anche intervistato il direttore sportivo del club Michael Hemmingsen: “Siamo davvero felici che Christian Eriksen si mantenga in forma in questo momento sui nostri campi. Siamo rimasti in contatti con lui da quando ha giocato qui nelle giovanili e siamo contenti che ci abbia chiesto se poteva allenarsi qua”.

Eriksen ha alternato allenamenti cardio a momenti in cui il protagonista è il pallone: le prossime settimane, potrebbero dire di più sull’eventuale ritorno o meno al calcio giocato del nerazzurro.

OMNISPORT