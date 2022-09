Inter al lavoro per il rinnovo di Bastoni

18-09-2022 09:06

L’Inter non vuole perdere tempo. Oltre a lavorare per il rinnovo di Skriniar (lo slovacco, seguito con insistenza dal PSG, va a scadenza al termine della stagione in corso), la società nerazzurra vuole blindare anche Bastoni.

Il difensore italiano classe 1999 fa gola a tanti top club (il Tottenham di Conte ci ha provato nel corso dell’ultima finestra di mercato estiva). Motivo in più per rinnovargli il contratto in scadenza nel giugno del 2024. La sensazione è che, prima della fine dell’anno solare, si arriverà ad un accordo (con tanto di adeguamento dello stipendio) anche perché Bastoni non ha mai nascosto di voler continuare a giocare con la casacca nerazzurra.