Inter, Altobelli: "Lautaro? Lo vedo bene con la fascia di capitano"

"Spillo", intervistato dalla Gazzetta dello Sport, fa le carte ai nerazzurri in vista del derby

02-02-2023 16:30

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante campione del mondo Alessandro Altobelli ha presentato il Derby della Madonnina in chiave nerazzurra: “La stracittadina è una gara a sé, quella che aspetti sin dal primo giorno di ritiro e quella che vai a cercare appena escono i calendari. Impossibile da spiegare, ma da sempre è così. E non solo a Milano. Sono 90′ a parte, non ci sono favoriti, qualunque sia il cammino che ha caratterizzato le due squadre prima del fischio d’inizio”.

Quindi, le parole sulla “LuLa”, il tandem d’attacco Romelu Lukaku-Lautaro Martinez: “Lautaro è la nostra certezza e mi auguro possa fare più gol di me con la maglia dell’Inter. Lui è il presente e il futuro, è l’uomo giusto per partite come questa. E mi piace anche vederlo con la fascia al braccio, com’è stato nella gara di Coppa Italia contro l’Atalanta. Lukaku, invece, non è ancora quello che abbiamo imparato ad apprezzare nella sua prima esperienza in nerazzurro: qui aveva avuto la fortuna di trovare un ambiente che lo amava e una squadra che lo aveva messo al centro del progetto. È andato via, poi da quando è tornato non si è più visto il vero Romelu. Certo, un gol al derby potrebbe cambiare la storia di questa sua stagione fin qui avara di soddisfazioni per lui”.