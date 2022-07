19-07-2022 11:50

Dopo aver dovuto accettare la decisione di Paulo Dybala di andare a giocare per la Roma di José Mourinho, l’Inter potrebbe ora dover fare i conti anche con il mancato arrivo di Gleison Bremer, sempre più vicino all’accordo con la Juventus.

Juventus, trattativa serrata per chiudere con Bremer

Salutato Matthijs de Ligt (ormai un giocatore del Bayern Monaco), la Juventus ha fretta di trovare un sostituto di livello. Il nome caldo è quello di Gleison Bremer, attualmente in forza al Torino.

La Vecchia Signora, secondo diverse indiscrezioni, avrebbe già le mani sul difensore granata (incontro a Milano tra le parti) e vorrebbe chiudere la trattativa in tempi rapidi, così da mettere fuori gioco l’Inter (sarebbe il secondo obiettivo svanito, dopo la scelta giallorossa di Paulo Dybala) e dare al tecnico Max Allegri il centrale difensivo che attualmente manca nell’organico bianconero.

Juventus, Bremer la soluzione migliore in assoluto

La decisione della Vecchia Signora di concentrarsi sul brasiliano sotto contratto con il Torino è figlia di tante considerazioni. Il brasiliano ha tutte le qualità necessarie per prendere il posto di Matthijs de Ligt.

Conosce il calcio italiano, ha grande fisicità ed è molto abile in zona gol, oltre ad avere tante abilità in fase di marcatura a uomo. Insomma, il profilo è quello giusto, più di altri accostati alla Juventus come Pau Torres (Villarreal) o Gabriel (Arsenal).

Inter, ora l’addio di Skrniar è meno probabile

Dopo aver trattato Gleison Bremer a lungo, ora l’Inter potrebbe vedersi soffiare il difensore dalla Juventus che pare disposta a mettere sul piatto più soldi, sia per il cartellino del giocatore (35 + 5 di bonus) che per l’ingaggio (4 + 1 di bonus).

La società nerazzurra non ha intenzione di aumentare la sua ultima offerta (30 milioni, più cinque di bonus e il prestito del giovane Cesare Casadei). Proposta che non pare concorrenziale rispetto a quello della società bianconera. Senza l’arrivo di Gleison Bremer, l’Inter difficilmente lascerà andare al PSG Milan Skriniar. Perdere lo slovacco, senza un valido sostituto, sarebbe un rischio tremendo per la squadra nerazzurra. Intanto si attende la decisione di Gleison Bremer. La sensazione è che la Juventus abbia fatto lo scatto decisivo al momento giusto.

