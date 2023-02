Il figlio di Amadeus, Josè Alberto Sebastiani gioca nell'Inter, fa il portiere ed è una delle stelle dell'under 14 nerazzurra. La sua vita segnata dal nerazzurro e da Mourinho

15-02-2023 11:45

Un successo dietro l’altro per Amadeus. L’uomo del momento in televisione all’indomani dell’ennesima grande performance di ascolti e gradimento del suo quarto Festival di Sanremo si gode il meritato riposo dopo la solita settimana infernale vissuta 24 ore su 24 sul palco dell’Ariston e non solo. Soddisfazioni in tv ma anche nella vita privata e sul campo di calcio per “Ama” come lo chiama Fiorello.

Il presentatore infatti ha un figlio, che si chiama in modo particolare, Josè Sebastiani, che gioca nella sua Inter a livello giovanile. Se ne parla un gran bene e dietro la scelta del nome c’è una storia che ovviamente si riconduce al Triplete e a Mourinho.

Inter, chi è Josè Sebastiani: figlio di Amadeus sulle tracce di Onana

Nella tradizione dei grandi portieri dell’Inter, in passato, c’è stata sempre l’Italia, da Buffon (Lorenzo) a Bordon passando per Zenga, Pagliuca e Toldo. Negli ultimi anni la porta nerazzurra però si è internazionalizzata con i vari Frey, Julio Cesar, Handanovic e ora Onana. Chissà che il futuro non riservi un ritorno autarchico del numero 1 tra i pali interisti. E chissà che quella porta non venga difesa a San Siro da Josè Sebastiani talentino dell’under 14 nerazzurra.

Si chiama Alberto José Sebastiani. È nato il 18 gennaio 2009 e ha un padre illustre, Amadeus, al secolo Amedeo Sebastiani. Jose ha ereditato dal padre la passione per l’Inter. Ma è andato oltre. Infatti gioca a calcio proprio nell’Inter. E’ uno dei punti di forza del settore giovanile nerazzurro. Ruolo? Portiere. Gioca al momento nell’under 14 allenata da Luca Pedrinelli, tecnico campione d’Italia in carica. Di lui, di Josè si dice un gran bene tra i pali ma ovviamente dovrà crescere, come tutti, alla sua età, cullando un sogno di diventare un grande calciatore.

Jose Alberto Sebastiani è nato dall’unione di Amadeus con l’attuale compagna Giovanna Civitillo, anche lei donna di spettacolo, entrambi sempre in prima fila al Festival di Sanremo. Amadeus ha anche un’altra figlia, Alice. La ragazza è nata nell’ottobre 1997 dal matrimonio tra il conduttore Rai e la prima moglie Marisa Di Martino.

Inter, Amadeus è la scelta del nome Josè in onore a Mourinho

Che Amadeus sia un grande tifoso dell’Inter è risaputo. Spesso si è reso protagonista anche di gag e siparietti sullo stesso palco di Sanremo, con Ibrahimovic, con Georgina Rodriguez quando Ronaldo era della Juve ed era ospite in prima fila, quest’anno con i ragazzini sul palco tifosi di Napoli e Milan.

Legata all’Inter è anche la scelta di Amadeus di chiamare il figlio Josè. Ovviamente è un omaggio che il direttore artistico di Sanremo ha voluto fare a Mourinho che negli anni in cui è nato il figlio era allenatore di quell’Inter che dominava in Italia e che pochi mesi dopo la nascita di Josè Alberto avrebbe vinto il magico Triplete nel 2010.

Qualche anno fa, in un’intervista Amadeus ha raccontato un simpatico retroscena sulla scelta del nome Josè per il figlio quando la moglie era in dolce attesa: “Giovanna era incinta di pochi mesi e le ho detto ‘se è maschio lo chiamiamo Josè’, lei mi ha dato del matto, ma io ho chiamato la pancia così per 9 mesi”.