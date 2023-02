Dopo il simpatico siparietto con Amadeus sul distacco in classifica tra Inter e Napoli, il giovane attore Mario Di Leva riceve una gratissima telefonata dal presidente De Laurentiis

10-02-2023 14:28

La maglietta del Napoli, lo sfottò, la battuta al presentatore, l’incredibile telefonata. Si può riassumere in questi semplici passaggi la vicenda che vede al centro il giovane attore Mario Di Leva, tanto spigliato sul palcoscenico dell’Ariston per presentare insieme a Francesco Arca la fiction RAI, “Resta con me”, quando emozionato nel raccontare la telefonata ricevuta dal presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, piacevolmente colpito dalla sua performance e pronto a “ricompensarlo” con un gradito invito.

Sanremo 2023, il siparietto tra Di Leva e Amadeus

Quello che ha visto l’attore Mario Di Leva omaggiare Amadeus con la maglia del Napoli è certamente tra i siparietti più chiacchierati e leggeri della seconda serata di questo Sanremo 2023. Il giovanissimo protagonista di “Resta con me” consegna il dono al presentatore, che accetta volentieri e commenta punzecchiando: “Grazie! State facendo un campionato meraviglioso, ma io tifo Inter e siamo gli unici che vi hanno battuto“. Pronta e tagliente la risposta di Di Leva, che ribatte chiedendo in merito al distacco in classifica: “Ma fa freddo a -13?“.

Di Leva e l’amore per il Napoli

Restando in tema calcistico-cinematografico, Amadeus incalza e domanda a Di Leva se preferirebbe vincere l’Oscar o vedere il Napoli alzare la Champions League. La risposta? Un atto di dichiarazione di amore per il Napoli che non può passare inosservato: “Non posso parlare… devo prima chiedere a De Laurentiis“. Detto fatto, il presidente del Napoli alza la cornetta e telefona direttamente al piccolo attore, per applaudirlo e fargli un regalo speciale.

L’emozione di Di Leva dopo la telefonata di De Laurentiis

Come raccontato da Di Leva al Corriere del Mezzogiorno, il numero uno della capolista della Serie A: