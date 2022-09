Inter, ancora guai per Romelu Lukaku: la decisione di Inzaghi

28-09-2022 21:00

Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista della partita di sabato contro la Roma, che segna la ripresa del campionato dei nerazzurri: a differenza delle previsioni, Romelu Lukaku non ha ancora recuperato dall’infortunio e non sarà a disposizione per il big match di San Siro, neanche per la panchina.



Inter, Lukaku fuori contro la Roma

Inzaghi aspettava con una certa apprensione il ritorno dell’attaccante belga per modificare la sua Inter, in evidente difficoltà nelle ultime partite, ma dovrà ancora pazientare: l’attaccante belga ha svolto un lavoro differenziato ad Appiano e difficilmente sarà recuperabile per il match contro la squadra di Mourinho, in programma sabato alle 18.

Il giocatore spinge per il rientro, ma lo staff medico nerazzurro non vuole rischiare e anche la sfida di Champions League di martedì contro il Barcellona resta in dubbio. Inzaghi lo vuole al 100% per evitare rovinose ricadute, che potrebbero avere un impatto pesantissimo sulla stagione dell’Inter.

Inter: ritorna Calhanoglu, ecco come giocherà Inzaghi

Il mister piacentino sorride almeno per il ritorno di Hakan Calhanoglu, pienamente recuperato e arruolabile per la sfida con i giallorossi. Nell’attacco orfano di Lukaku ci sarà Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez, mentre a centrocampo sarà ballottaggio tra Mkhitaryian e lo stesso Calhanoglu.

Al posto di Brozovic, squalificato e infortunato, giocherà Asllani, a cui verrà affidata la regia dei nerazzurri: al suo fianco Barella. In porta ancora confermato Handanovic, mentre Onana dovrebbe giocare in Champions League contro il Barcellona.

Roma: da verificare le condizioni di Dybala

Non solo Lukaku: anche un altro protagonista della sfida potrebbe marcare visita questa volta da parte giallorossa. Sono da valutare infatti le condizioni di Paulo Dybala, che è stato convocato con l’Argentina ma non ha giocato per precauzione neanche un minuto.

E probabile che Mourinho opti in via cautelativa per la panchina, i prossimi allenamenti saranno fondamentali per decidere come muoversi. Giocherà invece sicuramente dal primo minuto capitan Lorenzo Pellegrini, che ha completamente recuperato dall’infortunio.