Inter, Antonio Conte gonfia il petto e si gode due giocatori rinati

Antonio Conte su di giri dopo il trionfo nel derby di Milano che proietta l’Inter a +4 in classifica sul Milan. Un 3-0 senza discussioni: “Complimenti ai miei calciatori, protagonisti di una grande prestazione. L’hanno preparata bene, i complimenti sono per loro”, ha detto a Dazn.

“La vittoria più bella? Mi auguro che la vittoria più bella debba sempre arrivare. Bellissima partita, non dimentichiamo che era un derby e quindi c’era il campanilismo poi era derby d’alta classifica, quindi dava maggiori responsabilità. Stiamo proseguendo in questo percorso di crescita, sono contento perché l’abbiamo preparata bene e sono accadute situazioni che ci aspettavamo. Siamo stati bravi a sfruttarle contro una squadra molto forte. La partita la dedichiamo ai nostri tifosi, l’accoglienza è stata da brividi e ci ha responsabilizzato. Mettendoci anche pressione, che però abbiamo trasformato in pressione positiva”.

L’Inter potrebbe aver dato una spallata decisiva al Milan: “Non lo so, a livello psicologico io temo tanto le prossime due gare, contro Genoa e Parma, perché sono ostiche e dovremo dimostrare di aver fatto lo step necessario per rimanere in vetta fino alla fine. Ci diranno tanto su cosa vogliamo fare da grandi”.

Christian Eriksen e Ivan Perisic: due giocatori rinati e oggi decisivi: “Io penso che il compito di un allenatore sia quello di portare tutta la rosa a disposizione a migliorare ed entrare dentro la mia idea. Noi siamo una squadra, abbiamo un’idea ben precisa in fase di possesso e non possesso. La crescita di Christian e di Ivan, ma di tutti i calciatori, mi rende orgoglioso. A volte si esprimono giudizi affrettati: Barella all’Inter ha avuto una crescita esponenziale attecchendo subito, ma altri giocatori hanno bisogno di più tempo arrivando da campionati esteri”.

“Eriksen si è avvicinato a noi, e io non ho preclusioni verso nessuno. Anche Perisic l’anno scorso non aveva voglia di dare questa abnegazione come quinto, se pensa di non essere sfruttato a dovere che si può fare… Quest’anno si è messo a disposizione e oggi ha fatto una partita bella sotto ogni punto di vista. Ha potenzialità incredibili, deve credere più in se stesso. Ma sono contento perché sono tutti dentro il progetto”.

L’Inter è maturata: “Abbiamo preso consapevolezza quando abbiamo iniziato a battere le più forti negli scontri diretti, lì cresce l’autostima e la consapevolezza nei propri mezzi. Questa vittoria ha dato conferma della nostra crescita importante, dobbiamo continuare sotto questo punto di vista. Poi i risultati aiutano, il lavoro c’è poi se arrivano i risultati è meglio per me per inculcare certe situazioni”.

