Inter, Antonio Conte torna a parlare del rapporto con la società

Toccherà all’Inter aprire il 2021 del calcio italiano, con la partita prandiale della 15a giornata contro il Crotone.

Sulla carta, sebbene i calabresi siano in forma e reduci dall’aver conquistato otto dei nove punti della propria classifica nelle ultime quattro partite, l’occasione migliore per mettere pressione al Milan impegnato alle 18 sul campo di un’altra neopromossa, il Benevento, e atteso mercoledì dalla super-sfida contro la Juventus nel turno che vedrà l’Inter affrontare in trasferta la Sampdoria.

Insomma, il calendario sorride ad Antonio Conte che contro la squadra di Stroppa inseguirà l’ottava vittoria consecutiva in campionato, ma l’ambiente è stato scosso dalle voci sul possibile disimpegno del gruppo Suning, puntualmente smentite dalla società.

Lunedì intanto si aprirà il mercato di gennaio, ma il tecnico salentino alla vigilia della ripresa del campionato è stato ermetico sul tema e anche sui rapporti con la proprietà: “Abbiamo il dovere di credere, essendo nell’Inter, che dobbiamo lottare fino alla fine per il massimo. Il mio incontro con la società? Penso sia giusto che queste cose rimangano privati e che ci sia rispetto nei confronti di tutti”.

“Dobbiamo confermarci tra le squadre che devono provare a vincere – ha aggiunto l’ex ct dell’Italia sugli obiettivi stagionali – Non dobbiamo lanciare nessun messaggio, solo essere credibili. Quello che è emerso è che il campionato è equilibrato, ogni partita è difficile. Per emergere serviranno dei valori importanti come il lavoro e l’organizzazione. I ragazzi mi conoscono sanno che io chiedo solo di migliorare sempre, non solo tatticamente ma anche nella gestione in tutto. In campo e fuori. La mia richiesta è l’eccellenza”.

Il mercato dovrebbe portare alcuni innesti, ma solo a fronte di altrettante partenze. Una è già avvenuta, quella di Radja Nainggolan, tornato al Cagliari non prima di aver punzecchiato Conte in merito al poco spazio trovato nella prima parte di stagione.

L’allenatore nerazzurro però non raccoglie e glissa: “Mi sembra inutile tornare su argomenti passati parlando di giocatori che non fanno parte della rosa dell’Inter. Auguro a Radja le migliori fortune per la seconda parte di stagione e lo abbraccio con affetto”.



