Inter, aperti i discorsi per i rinnovo di Perisic e Handanovic

09-02-2022 18:21

Nei giorni scorsi il club nerazzurro ha incontrato gli agenti di Ivan Perisic e Samir Handanovic, i cui contratti scadranno il prossimo 30 giugno 2022, per intavolare il discorso rinnovo. Al contrario di qualche mese fa, sembra che ci siano spiragli per continuare il rapporto con entrambi i giocatori, ma tutto è comunque rimandato ai prossimi giorni, sicuramente dopo il rinnovo di Marcelo Brozovic, per il quale mancano soltanto gli ultimi dettagli.

Nonostante l’acquisto di Onana, sembra che l’Inter desideri lasciare aperta la competizione tra i pali. In questo senso si spiega la volontà di rinnovare Handa. Per Perisic invece, l’incontro è un passo importantissimo che denota la volontà ferrea dei nerazzurri di trattenere il croato, e anche da parte dello stesso giocatore una disponibilità ad ascoltare l’offerta che precedentemente non c’era.

OMNISPORT