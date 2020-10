Inter: apprensione per Bastoni, tamponi a tutti e allenamenti singoli

Il giocatore dell’Inter Alessandro Bastoni è risultato positivo al Coronavirus in un test compiuto nel ritiro della nazionale Under 21, dopo un primo tampone che era risultato negativo. Nella giornata di mercoledì è stato eseguito il terzo controllo sul difensore, come a tutti gli Azzurrini nel ritiro di Tirrenia: l’esito degli esami dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio.

All’Inter sono stati effettuati i tamponi per tutti i giocatori che non sono partiti per le Nazionali e sono stati svolti allenamenti individuali. Una misura di assoluta sicurezza ad Appiano Gentile dove si continua a lavorare.

Se la positività di Bastoni dovesse essere confermata scatterebbe l’isolamento fiduciario per tutto il gruppo squadra nerazzurro, oltre che per l’Under 21 di Nicolato.

Al momento i giocatori della prima squadra al lavoro al centro Suning sono Handanovic, Radu, Padelli, Ranocchia, Darmian, Nainggolan, Gagliardini e Young. I vari internazionali (Barella, D’Ambrosio, Sensi, Kolarov, Skriniar, Brozovic, Perisic, De Vrij, Lukaku, Lautaro, Sanchez, Vidal, Eriksen, Hakimi, Pinamonti) sono stati invece sottoposti al tampone all’arrivo presso il ritiro della propria selezione, e saranno nuovamente testati prima delle partite, come da regolamento Uefa.

OMNISPORT | 07-10-2020 15:27