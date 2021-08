Inter, arrivano news importanti sul futuro di Christian Eriksen

La paura sta andando via e pian piano Christian Eriksen sta cercando di riprendere in mano la sua vita e di far chiarezza sul suo futuro.

Ieri, 3 agosto, il danese è arrivato a Milano e si è recato ad Appiano Gentile dove è ripresa la preparazione per la prossima stagione. Il club, intanto, oggi ha rilasciato un comunicato stampa proprio sul giocatore.

Questa mattina Christian Eriksen si è recato al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Il centrocampista danese, che ha salutato dirigenti, allenatore, compagni e tutto lo staff presente, sta bene ed è in ottime condizioni psico-fisiche. Eriksen seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico di FC Internazionale Milano.

Insomma, per il momento nessuno si vuole sbilanciare e non si hanno notizie certe sul recupero o meno del danese e sulla possibilità di vederlo ancora in campo con la maglia del club nerazzuro.

Stando alle ultime bisogna ancora capire se il defibrillatore impiantato a seguito dell’operazione sia temporaneo e possa essere rimosso. In questo caso la società guidata da Simone Inzaghi potrebbe sperare di vederlo in campo tra 6 – 8 mesi.

Altrimenti il club di Milano dovrebbe dire addio al giocatore che così andrebbe a giocare in altri paesi con una serie di regole diverse. L’Inter, in aggiunta alla copertura Fifa sullo stipendio del danese, ha stipulato pure una ulteriore polizza assicurativa sul cartellino del giocatore.

