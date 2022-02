Inter, attacco da rifare: due colpi in arrivo, Lautaro scaricato

18-02-2022 10:01

L’Inter è pronta a rivoluzionare l’attacco. Le difficoltà con le big in campionato e in Champions League hanno evidenziato un problema di fondo nel reparto offensivo, a volte non all’altezza della situazione. A parte la carta d’identità di Edin Dzeko, che a marzo compirà 36 anni, preoccupa l‘involuzione di Lautaro Martinez, che soprattutto in Europa non riesce ad essere decisivo.

Inter, le difficoltà di Lautaro: può partire

I numeri dell’attaccante argentino sono disarmanti: il Toro non segna in una partita in Europa da 16 mesi, e anche contro il Liverpool ha fatto scena muta, con un solo tiro in porta in 70 minuti e la sostituzione nella ripresa con Alexis Sanchez. Il giocatore, a digiuno in campionato da due mesi, non sembra motivato come un tempo e contro il Sassuolo domenica potrebbe essere scavalcato nelle gerarchie da Sanchez. E si torna così a valutare un possibile addio dell’argentino, che è valutato dal Biscione 70-80 milioni di euro ed è seguito da diverse big in Spagna e in Inghilterra.

Inter, i possibili colpi in entrata in attacco: c’è Dybala

Da tempo l’attaccante designato da Beppe Marotta e Piero Ausilio è Gianluca Scamacca: i nerazzurri hanno già un accordo con il giocatore e sono in trattativa avanzata con il Sassuolo. Secondo la Gazzetta dello Sport la punta neroverde ha rifiutato il corteggiamento del Borussia Dortmund ed è pronta a chiudere con la società meneghina.

Ma l’Inter non si ferma qui, soprattutto se dovesse partire uno tra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez: un altro nome caldissimo resta quella di Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus. I nerazzurri sono alla finestra in attesa di novità sulla trattativa per il prolungamento dell’ingaggio, e gli occhi sono puntati sull’incontro a fine mese tra l’agente della Joya Antun e la dirigenza del club piemontese. In caso di fumata nera, Marotta si farà avanti.

Inter, il nome nuovo: Jonathan David

Secondo la Gazzetta dello Sport, l‘Inter ha messo nel mirino anche l’attaccante del Lilla Jonathan David, a segno 12 volte in 24 partite del campionato francese. Già seguito in passato quando era al Gent, David vale ora circa 50 milioni di euro, e su di lui ci sono anche Milan, Barcellona e alcune squadre di Premier League. David è tra i primi nomi sulla lista di Marotta in caso Lautaro Martinez lasciasse i nerazzurri in estate.

