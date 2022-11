30-11-2022 10:33

A volte ritornano. Le trattative come le suggestioni, nel calciomercato, alimentano un certo romanticismo che nel caso di Franck Kessié vorrebbe ancora possibile quel trasferimento all’Inter accarezzato in passato ma non riuscito per via dell’interferenza – lussuosa – del Barcellona che ha sedotto (e poi abbandonato) l’ex milanista.

Se l’allineamento dei pianeti sarà tale da consentirlo (ingaggio, clausola, agente, disponibilità del giocatore) forse quell’idea stuzzicante, si realizzerà e Kessié tornerebbe a Milano, sponda nerazzurra stavolta.

Clamorosa idea Inter: Franck Kessié

Vista la complessità dell’operazione è plausibile preventivare dei tempi non proprio brevi perché questo trasferimento si concretizzi. L’ex centrocampista del Milan vuole concludere la stagione attuale al Barcellona e, solo successivamente, valutare concretamente le possibilità di un trasferimento che, per la Serie A, non è un inedito assoluto ma ha i suoi rischi.

Quando il passaggio dall’Atalanta, società che lo ha definitivamente lanciato nel panorama europeo, al Milan era ancora in fase embrionale l’ipotesi che si potesse insinuare l’Inter era cosa nota, anche perché oltre all’ingaggio a pesare erano le prospettive, le garanzie che allora Maldini e Massara riuscirono a dare al giocatore.

L’ipotesi dello scambio Inter-Milan

In effetti, in quel Milan, Kessié ha costituito un pilastro che gli ha garantito continuità e crescita, una vetrina che ha continuato a esaltare le sue qualità a livello europeo e a solleticare anche la fantasia dell’Inter che avrebbe avanzato una proposta di scambio, in una fase successiva, inserendo anche i cartellini di Nainggolan e di Vecino all’epoca.

Le condizioni per Marotta: si punta al prestito dal Barcellona

Concretamente oggi le prospettive sono diverse: Kessié percepisce un ingaggio da 6 milioni e mezzo netti a stagione. Cifra da top player che poco si addicono all’austerity a cui Marotta è stato costretto dalla situazione finanziaria del club di Steven Zhang (fino a quando?).

Ai dirigenti nerazzurri, a Marotta in particolare servirebbe una sorta di fondo aggiuntivo, un tesoretto da investire per un giocatore ancora nella sua parabola ascendente, nonostante non sempre abbia convinto in blaugrana, e la capacità persuasiva nei riguardi del Barcellona che apra anche all’idea del prestito. Il contratto che lega Kessié al club catalano scadrà nel 2026 e prevede una clausola rescissoria che frena non poco l’Inter e Marotta: per l’ivoriano ci sarebbero da versare 500 milioni. Davvero troppo per l’Inter di oggi.

