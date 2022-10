Barcellona: Xavi recupera Kessie per la sfida con l'Inter

12-10-2022 12:52

L’allenamento di rifinitura del Barcellona, effettuato stamane, ha portato buone notizie al tecnico Xavi che potrà contare sulla presenza di una pedina importante per il centrocampo blaugrana.

In vista del delicato match di questa sera contro l’Inter infatti, Kessie è pienamente recuperato ed entra quindi tra i convocati del match del Camp Nou. Partita importante per entrambe le formazioni del gruppo C. In testa il Bayern Monaco a 9 punti, poi in seconda posizione i nerazzurri con 6 e in terza il Barcellona con 3. Con una vittoria l’Inter vedrebbe gli ottavi molto vicino, con una sconfitta si rimetterebbe tutto in discussione.

Questi intanto i convocati di Xavi per il match di stasera: Ter Stegen, Piqué, Sergio, O. Dembélé, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran, Marcos A., Jordi Alba, S. Roberto, F. De Jong, Raphinha, Eric, Iñaki Peña, Balde, M. Casadó, Gavi, Pablo Torre e Arnau Tenas.

Rimangono out per la sfida contro la squadra di Inzaghi: Bellerín, R. Araujo, Memphis, Christensen e Kounde.