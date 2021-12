Inter, Barella si scusa per pugno in Champions: Ho sbagliato a reagire

10-12-2021 14:01

Nicolò Barella torna a parlare dopo l’espulsione contro il Real Madrid nell’ultima giornata di Champions League per scusarsi con tutto per il suo gesto. Lo fa tramite in una breve intervista rilasciata a “Sportmediaset”. Ecco le sue parole:

“Ho sbagliato a reagire alla spinta, soprattutto per chi guarda non è stato bello il mio gesto. Ho risposto a una provocazione che poteva essere evitata, ma io stesso potevo evitare di rispondere”.

Le scuse sono state anche nei confronti dell’arbitro, anche se erano già arrivate nell’immediato post partita:

“Ho chiesto scusa a lui e a Militao. Non so cosa verrà deciso (una o due giornate di stop, ndr) ma io ho ritenuto di dover scusarmi indipendentemente da questo. Se poi vorranno darmi una sola giornata io ne sarà ben felice”.

