Inter, Bastoni a DAZN: “Dzeko l’attaccante che mi ha fatto soffrire di più”

Prosegue poi il difensore a DAZN: “Dzeko? Sembrava giocasse al parco con i bambini. Lautaro è l’attaccante che soffro di più in allenamento”

01-06-2023 15:45

Ai microfoni di DAZN, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, ha partecipato ad una serie di botta e risposta riguardo alcuni suoi compagni dell’Inter e non. Le parole del giocatore dei nerazzurri: ”L’attaccante che soffro di più in allenamento? Lautaro. Quello che soffro di più in Serie A? Quello che mi ha fatto soffrire di più è stato Dzeko, sembrava giocasse al parco con i bambini” riporta Tuttomercatoweb.

Prosegue poi Bastoni: “Chi mi ha sorpreso di più fra Acerbi e Darmian? Matteo (nel frattempo passa Darmian, ndr). Il calciatore che guardi ora per migliorare? Matteo Darmian.. come ho detto prima guardo quelli del City: Rubén Dias, Akanji”.