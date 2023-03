Inter, Bastoni: distrazione ai flessori della coscia sinistra

Il difensore nerazzurro si è sottoposto agli esami strumentali dopo essere uscito malconcio dalla partita di Champions contro il Porto

16-03-2023 13:02

“Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Questo il responso ufficiale da parte dell’Inter in relazione alle condizioni fisiche del difensore nerazzurro uscito malconcio dal match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, coinciso con la qualificazione della formazione di Simone Inzaghi ai Quarti grazie all’1-0 di San Siro firmato Romelu Lukaku e lo 0-0, per l’appunto dell’Estádio do Dragão.