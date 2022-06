Inter, Bastoni rivela quando si è deciso lo scudetto

28-06-2022 15:27

Alessandro Bastoni ha le idee ben chiare su come e soprattutto quando si sia decisa la corsa scudetto 2021/2022.

Secondo il difensore nerazzurro, al centro recentemente di alcune importanti voci di mercato, la battaglia per il titolo ha preso un indirizzo preciso nel corso del derby di ritorno contro il Milan: lì, stando al nativo di Casalmaggiore, la contesa per il campionato ha preso la via dei cugini.

“Dal 75′ in poi del derby di ritorno secondo me è cambiato il campionato” ha affermato a DAZN Bastoni.

“Per noi era importante battere il Milan e invece da quel momento è cambiata la stagione. Potevamo andare a +10 contando anche il recupero contro il Bologna”.