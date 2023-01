07-01-2023 22:59

L’Inter arriva corta al traguardo. La squadra di Simone Inzaghi rimedia solo un pari sul campo del Monza, dopo aver a lungo controllato la partita, ma nel finale i padroni di casa trovano con Caldirola il gol che rovina la festa nerazzurra. Lautaro e compagni non brillano in Brianza ma quando sembrano ormai sicuri della vittoria subiscono il gol del pari. Le speranze di agganciarsi al treno scudetto si fermano così con l’Inter che non riesce a dare continuità dopo la vittoria conquistata contro il Napoli.

Inter, il pari al fotofinish scatena la rabbia dei tifosi

Sul campo del Monza, l’Inter non gioca una buona partita per oltre 70 minuti dà la sensazione di riuscire comunque a portare a casa i tre punti. Un successo, che dopo quello ottenuto con il Napoli al rientro in campionato, permetterebbe ai ragazzi di Simone Inzaghi di tornare seriamente in lotta anche per lo scudetto. E invece per i tifosi nerazzurri arriva una cocente delusione: “Queste sono le classiche partite da Simone Inzaghi, allenatore perdente”, scrive Pino. Mentre Sara sembra molto diplomatico: “Questo gol era da 20 minuti che doveva arrivare e onestamente è giustissimo”. Mentre Felipe scrive: “I tre punti ci facevano proprio schifo”. Ma nella lente di ingrandimento ci sono anche le decisioni arbitrali come quella che ha privato i nerazzurri del gol del 3-1 che avrebbe chiuso i giochi: “Del gioco poi ne parliamo. Nel frattempo aspettiamo le interviste speciali di scuse da parte dell’arbitro, altrimenti qualcosa non torna”, scrive Luca.

Monza-Inter, l’esultanza di Galliani diventa subito virale

Adriano Galliani ha sempre vissuto il calcio con grande passione. Lo ha fatto ai tempi del Milan e lo sta facendo anche ora che è alla guida del Monza. Subito dopo il gol del pareggio arrivato nei minuti di recupero, le telecamere si sono concentrate sul presidente dei brianzoli, autore di un’esultanza sfrenata e il video ha fatto immediatamente il giro della rete con tanti tifosi che hanno commentato: “Siamo tutti Galliani”.

Monza-Inter, sui social si scatena la protesta: gol da ufficio inchieste

I tifosi dell’Inter esultano, quelli delle altre squadre non tantissimo. Il gol del raddoppio dei nerazzurri arriva infatti su un clamoroso errore di Pablo Mari del Monza. Un episodio che scatena il solito caso sui social: “Manco i dilettanti regalano un gol così”, scrive Silvia. Mentre per Giuseppe non ci sono dubbi: “E’ un gol da ufficio inchieste”. Alessandro continua l’attacco: “Avete parlato per mesi di complotti allucinanti per molto meno” e sulla stessa lunghezza d’onda anche Paolo: “Ricordiamo che l’anno scorso gli avversari del Milan non poteva perdere una palla a metà campo che partiva la propaganda a parlare di ufficio inchieste”.

Monza-Inter, l’intervento di Acerbi scatena la polemica

Dopo soli tre minuti di gioco, arriva la prima protesta arbitrale. Acerbi non si lascia superare da Ciurria ma per recuperare la posizione finisce con il piede sinistro tra le gambe dell’attaccante del Monza. Il direttore di gara Sacchi lascia correre ma l’intervento sembra comunque punibile. L’intervento fa molto discutere. Gabriele commenta: “In tempo reale mi era sembrato un normale intervento, poi visto il replay, avrei fischiato rigore. Devo dire che in questa circostanza ci è andata bene”. Mentre Ian scrive: “L’Inter la vince facile questa partita ma perché non dare questo rigore. Che senso ha?”.