02-01-2023 18:53

Francesco Acerbi ha provato sulla sua pelle la sofferenza e quindi sa capire meglio di altri quanto sia difficile reagire dopo una brutta esperienza. In passato, il difensore dell’Inter ha dovuto vincere una battaglia delicata contro il tumore, riuscendo a tornare in un campo da calcio dopo la paura di perdere la vita e non un semplice match di pallone. Oggi, il campione d’Europa con l’Italia ha commosso il web, mostrando tutta la propria vicinanza a un bimbo con una storia diversa ma ugualmente toccante.

Acerbi commosso dalla storia del bimbo di Ventimiglia

Francesco Acerbi ha voluto inviare, attraverso i social, un video messaggio al bimbo di 6 anni di Ventimiglia ricoverato dal 19 dicembre scorso all’ospedale Gaslini di Genova, a causa delle ferite provocate dal compagno della nonna paterna, che si è costituito dopo diversi giorni ammettendo di aver picchiato il piccolo. Fortunatamente, le sue condizioni stanno pian piano migliorando.

Il messaggio e l’invito di Acerbi

Questo il messaggio di Acerbi al bimbo: “Ciao, ho saputo dell’accaduto, sono veramente di ghiaccio e stupito per quello che è successo. Mi spiace molto, sono cose che non devono capitare. So che sei un grande tifoso dell’Inter. Ti chiediamo di non mollare, di avere grande forza e coraggio e so che ce l’hai davvero”.

Il difensore nerazzurro ha voluto fare anche un regalo al bimbo: “Ti invito allo stadio, ti faccio conoscere tutti i giocatori se vuoi, quindi riprenditi. Ti aspettiamo e ti mando un grande abbraccio di cuore, come se fossi mio figlio. La tua Inter è con te – conclude il messaggio di Acerbi pubblicato sui social dal padre del piccolo -. Quando sarai guarito, conoscerai tutti i giocatori. Forza, San Siro ti aspetta”.

Il web applaude Acerbi

Un bellissimo gesto da parte di Acerbi e sicuramente un regalo che il piccolo tifoso dell’Inter apprezzerà una volta che sarà uscito dall’ospedale. Tanti tifosi nerazzurri (e non solo) hanno applaudito il difensore ex Lazio sui social, apprezzando molto il pensiero e sostenendo il bimbo di 6 anni dopo la disavventura. San Siro e i giocatori sono pronti per una grande accoglienza.