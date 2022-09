Inter, Bergomi: “Volevano Kim, non è arrivato perché…”

21-09-2022 08:36

Oggi è un noto opinionista, mentre la sua carriera racconta di una carriera in nerazzurro e di un titolo di Campione del Mondo: Beppe Bergomi ha detto la sua a “Radio Goal” la trasmissione di Radio Kiss Kiss. “Vi svelo un segreto, anche l’Inter conosceva Kim, quando si parlava di sostituire Skriniar era uno dei nomi caldi, poi però la trattativa con il Napoli era già più avanti e alla fine si è conclusa; io credo sia un soldatino, uno di quelli che si mette l’elmetto e va in battaglia senza paura”.

Pungolato sulla Juve dice la sua anche sul momento dei bianconeri “Anche l’anno scorso erano in difficoltà eppure si sono rialzati e sono quasi arrivati a giocarsi il campionato, piuttosto la riflessione da fare è un’altra, ovvero che il calcio non sta andando nella direzione scelta da Juve e Inter piuttosto nella direzione di Milan e Napoli, società che preferiscono investire su un progetto giovane con atleti di prospettiva, questa è la strada in cui viaggia anche il calcio europeo”.