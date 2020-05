Inter, Biasin ironizza: Adani piangerà leggendo certi giudizi

Ricordate la folle esultanza in diretta per un gol in Champions di Vecino da parte di Lele Adani su Sky? Ricordate la garra charrùa resa famosa anche in Italia dal commentatore dell’emittente satellitare? Non è un mistero che l’ex difensore dell’Inter, oggi punto di forza di Sky, sia innamorato del calcio uruguayano e della trance agonistica di tanti giocatori sudamericani. Ed è da qui che parte Fabrizio Biasin per un tweet ironico.

Biasin canzona Adani per la sua passione per gli uruguayani

Commentando la voce di mercato sempre più insistente legata al passaggio di Cavani all’Inter e soprattutto alcuni giudizi feroci sul Matador, la firma di Libero quotidiano scrive su twitter: “All’ennesimo articolo “Cavani è un bollito” la figurina Panini di Lele Adani ha iniziato a lacrimare…”. E si ricorderà quante polemiche ha suscitato in passato Adani con le sue telecronache.

Adani bersagliato dai social

Anche sui social i follower ricordano bene la passione assoluta di Adani: “E’ vero non ci avevo pensato, se arriva davvero chi lo regge più Lele, tra Vecino e Cavani sarà un delirio totale” o anche: “Cavani, Godin, Vecino ; Adani avrà un mancamento”.

Tifosi dell’Inter divisi su Cavani

Il discorso si sposta poi su Cavani, davvero il Matador è bollito? I fan si dividono: “Se Cavani ha ancora fame….segna 40 gol”. La paura è che vada a sostituire Lautaro: “Se ci sarà Lautaro out e Cavani in, io se fossi interista sarei un po’ inc…”.

C’è chi osserva: “Vabbè non è il Cavani di quattro anni fa ma un anno decente in A può farlo. Non dovrebbe essere il rimpiazzo di Lautaro, altrimenti lì l’Inter fa un errore”.

Un tifoso scrive: “Non è bollito ma non può fare piu il titolare. E tenerlo in panchina con i soldi che chiede è impensabile per l’Inter”, oppure: “Cavani può essere una buona riserva. Se vuoi vincere con Cavani buonanotte”.

Non mancano gli scettici (“Sarà l’ennesimo colpaccio dello squadrone che annovera tra le sue Modric, Vidal, Giroud, Dybala, Rakitic… insomma in Europa ormai si va a comandare..”) e i tifosi di altri club: “C’è gente come me che piange per l’infortunio di Ibra e devo anche sentirmi dire che Cavani è bollito. Abbiate un minimo di cuore!”.

SPORTEVAI | 27-05-2020 09:25