Inter, Biasin scatena i tifosi: “Non fa niente da 24 ore"

Una punizione per mettere tutti d’accordo. Più o meno. L’Inter sembra aver ritrovato, o forse sarebbe meglio dire trovato, il talento di Christian Eriksen. Il giocatore danese arrivato dall’Inghilterra poco più di un anno fa e che sembrava pronto a fare nuovamente le valigie, ma le cose nel mondo del calcio cambiano molto repentinamente.

Inversione di tendenza

E’ bastato un gol su punizione a far cambiare idea a tutti? Sembrerebbe di sì, la magia del danese che ha permesso all’Inter di vincere il derby di Coppa Italia con il Milan e di aggiudicarsi l’accesso alle semifinali sembra aver messo tutti d’accordo. Ma il gol potrebbe rappresentare qualcosa di più. Una conferma innanzitutto, quella di un talento cristallino che in maglia nerazzurra ancora non si era visto se non per qualche giocata sporadica e probabilmente mai decisiva. Ora l’Inter prima di disfarsene ci penserà su molte volte, soprattutto in un mercato che si presenta davvero povero.

L’ironia di Biasin

A scatenare ancora i social sull’argomento ci pensa il giornalista e tifosi Inter, Fabrizio Biasin che dalla sua pagina Twitter lancia un messaggio carico d’ironia: “Comunque sono 24 ore che Eriksen non combina un c…o. Mah”, scrive il giornalista che è sempre stato un gran sostenitore del giocatore e che molto spesso si è scontrato con i tifosi nerazzurri proprio su quest’argomento.

Quello raccontato da Biasin è il sentimento di tanti tifosi dell’Inter che sperano di aver trovato finalmente il giocatore di talento e fantasia che sembra mancare nello scacchiere di Antonio Conte. Ed è qui che cominciano i problemi visto che il tecnico, ora a maggior ragione, dovrà trovare un modo per riuscire a dare maggior spazio a un giocatore del calibro dell’ex Tottenham.

La reazione dei social

Ovviamente sui social i tifosi sono scattanti sull’argomento. E c’è chi è pronto a scommettere su un suo maggior impiego: “Di questo passo si gioca la maglia da titolare dopodomani”. Mentre anche Luca risponde con ironia: “Sono 24ore che guardo il video del suo calcio di punizione e non capisco perché non abbia sbagliato per non avere 30 minuti in più”. Mira invece pone una domanda decisamente più pratica: “Una domanda seria su Eriksen. L’ho preso al fantacalcio a settembre, finora mi ha dato zero e tra una settimana ho l’unica asta di riparazione. Che faccio, lo tengo o lo vendo?”. Domanda che forse sarebbe meglio rivolgere ad Antonio Conte.

SPORTEVAI | 28-01-2021 08:53