Inter-Bologna: Inzaghi di nuovo sotto processo sul web, tifosi furiosi con l'arbitro

Dai gol flash di Acerbi e Lautaro al pareggio pazzesco del Bologna che dimostra di potersela giocare alla pari con le big. La rabbia dei tifosi nerazzurri al termine della gara.

07-10-2023 17:32

Dopo il ko per 6-1 dello scorso anno Thiago Motta si prende una bella rivincita su Inzaghi e manda nello sconforto i tifosi dell’Inter che dopo il quarto d’ora di fuoco pensavano già a una passeggiata. Il 2-2 finale fa schiumare di rabbia il popolo nerazzurro sui social e a fine gara sono due i colpevoli su tutti: Inzaghi per le sue scelte e l’arbitro Guida.

Lautaro con il suo gol fa impazzire i fan e non solo

La gioia per l’eurogol di Lautaro è durata poco ma ha fatto entusiasmare i fan. C’è chi scrive: “Ma di che pianeta sei?!” E ancora: “Solo i goal di Lautaro fanno dire al telecronista francese “MAMMMAAA MIAAA” So soddisfazioni!”. C’è chi aggiunge: “Lautaro è già a quota 10 gol alle prime 8 di campionato, di questo passo supera i 30 gol stagionali”. C‘è chi crede che Lautaro sia tra i più forti al mondo: “Analizzando le cose in modo equilibrato, con big data, intelligenza artificiale e cose del genere, i due migliori giocatori al mondo nel 2023 sono Griezmann e Lautaro Martínez.” Tra i tifosi c’è chi resta super soddisfatto del nuovo attacco dell’Inter: “Sinceramente altro che big room, con Lautaro e Thuram si vola!!!”.

Pavard piace sempre di più ai tifosi nerazzurri

L’altro giocatore che ha entusiasmato il popolo nerazzurro è stato Pavard. La sua rovesciata al minuto 31 non è entrata di poco e c’è subito chi ironizza sull’effetto del gol: “La rovesciata di Pavard non è entrata perchè non è ancora tempo di demolire San Siro”. Tra i tifosi c’è chi apprezza la prestazione del difensore francese: “Bella partita di Pavard, abbiamo preso un gran giocatore… Dumfries invece lo sostituirei, Cuadrado in campo magari è più pericoloso?”

C’è poi chi aggiunge al gesto tecnico del difensore: “Se fosse stato gol al tiro di Pavard in rovesciata sarei andato a Milano a piedi per esultare”. Infine, c’è chi non si aspettava questo exploit da parte del giocatore: “Non siamo ancora psicologicamente pronti ad un gol del genere, partita dopo partita vedo che il nostro difensore fa sempre meglio”.

Inzaghi torna bersaglio del popolo interista

Dopo il 2-2 però partono i primi processi al termine della partita per Inzaghi e i nerazzurri: “Questa è una di quelle partite che peseranno sul bilancio stagionale. Una partita persa, altro che pareggio.” E chi aggiunge: “Sono partiti i processi a Inzaghi: “non ha fatto il turnover, non ha fatto il turnover”. I tifosi restano infuriati per le sostituzioni: “A Conte veniva chiesto il piano B. Qui sul 2-2 al 55′ invece di provare qualcos’altro, tipo 3 punte, mi leva Thuram. Letture e limiti che non migliorerà MAI.”

Non si placano gli umori contro Inzaghi: “Due anni che il deficiente in panchina fa gli stessi errori, incensatelo, ditegli che è bravo cosi si specchia a guardarsi.. ma va a cagare.. non ha le palle per vincere un campionato , anzi fa di tutto per perderli.” Tra i nerazzurri c’è chi non crede più allo scudetto: “Vinci 2 a 0 in casa dopo 15 minuti. Pareggi 2-2 con un secondo tempo al limite della decenza. Così non vinci lo scudetto. Mai.”

L’arbitro Guida e i suoi fischi nel mirino dei tifosi

Infine solo critiche per l’arbitro Guida: “Guida decide che il VAR ora può giudicare l’entità del contatto. Poi da ammonizioni che non esistono” e poi: “Ma la regola del “quando è una decisione dell’arbitro dal campo il Var non può intervenire” vale per tutte le squadre di Serie A oppure a chi figli e chi figliastri?” e anche: “il Bologna è stato rimborsato degli errori arbitrali precedenti: e guarda caso contro chi? Guida, arbitro mediocre! C’erano almeno 5 minuti di recupero solo per i ritardati rinvii del portiere bolognese!”.