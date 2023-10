Nazionale, Spalletti sceglie l’Italinter, il retroscena su Immobile e lo sfogo dei tifosi

Chiarito il giallo dell'esclusione del bomber ma alcune scelte del ct non sono state accolte con favore dai tifosi: spicca l'assenza di Politano

Sei giocatori dell’Inter, nessuno del Milan, qualche sorpresa e qualche esclusione eccellente. La lista dei convocati del ct della Nazionale Spalletti, in vista delle gare di qualificazione a Euro2024 contro Malta e Inghilterra, ha lasciato qualche dubbio e tanta curiosità. Premiato il lavoro di Inzaghi. La conferma del blocco Inter in Nazionale vede tra i convocati ben 6 giocatori: Bastoni, Acerbi, Darmian, Dimarco, Barella, Frattesi. Se Chiesa potrebbe far ritorno alla Juve, visto che è stato anche escluso dal derby, c’è invece un retroscena sull’esclusione di Immobile.

Spalletti non ha bocciato Immobile

Non si tratta di una bocciatura per il bomber della Lazio, che pure Sarri aveva lasciato inizialmente in panchina a San Siro col Milan. La ragione della scelta è nell’affaticamento ai flessori del giocatore. Immobile era uscito dalla trasferta di Glasgow con un affaticamento muscolare causato da un lieve trauma, ma gli esami di risonanza magnetica effettuati a Roma non hanno rivelato lesioni gravi.

Il giocatore si è allenato nel pomeriggio successivo alla sua visita medica, e il suo stato di salute verrà nuovamente valutato dai medici della Lazio. Spalletti si è sentito con Sarri prima delle convocazioni e poi ha deciso di non chiamare il bomber. La decisione di non convocare Immobile è stata presa per evitare rischi inutili. Se tutto procederà bene, tornerà in campo con la Nazionale italiana il 17 novembre a Roma nella partita contro la Macedonia.

Le alternative per l’attacco dell’Italia di Spalletti

Per le partite contro Malta e Inghilterra, il CT punterà su Giacomo Raspadori come prima scelta in attacco e metterà alla prova Moise Kean e Gianluca Scamacca, reduce da un infortunio e inserito da Gian Piero Gasperini negli ultimi 37 minuti nella partita di Europa League a Lisbona. Immobile non è infatti l’unico escluso per motivi fisici, visto che il CT ha scelto di non convocare anche Federico Retegui, a causa di un problema al ginocchio .

Zaniolo e Berardi verso una maglia da titolari

Intanto Domenico Berardi del Sassuolo è stato richiamato e Nicolo Zaniolo riconfermato. Le esclusioni di Matteo Politano (convocato a settembre) e Riccardo Orsolini, autore di una tripletta la settimana scorsa, verranno spiegate lunedì a Coverciano in conferenza stampa dal ct.

Tifosi napoletani perplessi per l’assenza di Politano

Fioccano i commenti sui social. Delusi i tifosi del Napoli: “Spalletti convoca Kean e Gatti ma non trova più spazio Politano. Il brand..” e poi: “sinceramente non vedere tra i convocati Politano mi stranisce. Il ritorno a casa dello scorso settembre ha influenzato?” e anche: “Vergogna la mancata convocazione di Politano” oppure: “Berardi ha preso il posto di Politano; Out Immobile, Retegui, Gnonto e Grifo. È iniziata la “ Rivoluzione Spalletti “ ? Sarà, ma perché convocare 10 difensori e non dare spazio a qualche altro centrocampista / attaccante in più? Con Malta qualche “ esperimento” era possibile”

I messaggi dei tifosi laziali per Ciro Immobile

Numerosi sono i messaggi dei tifosi laziali per il loro capitano dopo la non convocazione in Nazionale a causa del suo infortunio: “Un po’ di riposo, gli fa bene. Tanto poi lo richiama Spalletti”. C’è poi chi menziona anche Chiesa: “Credo sia infortunato Immobile, no ? veramente… non come Chiesa che poi segna in campionato…” E ancora chi aggiunge: “FORZA CIRO…FORZA RAGAZZO…FORZA CAPITANO…FORZA GRANDE PROFESSIONISTA…Non mollare…avanti tutta…più forte di prima…Avanti circondato dall’amore del popolo Laziale e della tua famiglia…passerà tutto e sarai ancora CIRO IL GRANDE”.

C’è però chi invece non condivide questa mossa di Spalletti: “Luciano l’ha fatto capitano per poi farlo fuori. Che mossa Spallettiana plus…” E ancora: “Immobile non convocato in Nazionale. Dispiace ma in questo momento forse non è giusto così. Avrà tempo e modo di rifarsi ma io avrei rischiato di portarlo anche per una partita soltanto”.