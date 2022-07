Inter, Bremer fa pressing sul Torino: vuole solo i nerazzurri

13-07-2022 16:36

Gleison Bremer vuole fortissimamente l’Inter, tanto da rifiutare ogni altra offerta, in particolare quella della Juventus. Il difensore brasiliano del Torino ha sì rinnovato il proprio contratto fino al 2024, ma al momento di tale rinnovo ha stretto un patto verbale col presidente Urbano Cairo, e ora, forte di una clausola che lo libera a gennaio per 15 milioni di euro, chiede al numero uno granata di rispettarlo.

Inter: Cairo disposto a lasciar andare Bremer in nerazzurro

Insomma, il 25enne sudamericano ambisce ad andare solo in nerazzurro e anche l’Inter, secondo quanto riporta Sportmediaset, è disposta ad anticipare i tempi offrendo 30 milioni più una contropartita tecnica, che dovrebbe essere Casadei, molto gradito al Toro. Cairo, da parte sua, ieri si è detto disponibile a lasciare libero Bremer. Il gioco delle offerte e delle richieste continuerà ma ora la sensazione è che entro breve tempo la trattativa possa concludersi positivamente.

Inter: Skriniar più vicino al PSG

Restando al reparto difensivo dell’Inter, secondo L’Equipe lo slovacco Milan Skriniar è ormai vicinissimo al Paris Saint-Germain. Il vertice svoltosi ieri a Milano con gli intermediari della trattativa sarebbe stato decisivo: sarebbe stato infatti trovato un accorso 60 milioni di euro di base fissa a cui si devono aggiungere 5 milioni di euro di bonus. Skriniar ha preferito il PSG al Chelsea e i parigini contano di chiudere l’affare entro le prossime 72 ore.

Inter: Sanchez in partenza, no di Dzeko alla Juventus

Passando all’attacco nerazzurro, Alexis Sanchez è arrivato alla Pinetina ma è ormai scontato che se ne andrà perché non rientra più nei piani, resta il nodo della buonuscita, che l’Inter ha proposto nella misura di 5 milioni. Intanto il Sassuolo sta preparando l’assalto ad Andrea Pinamonti, valutato dall’Inter 20 milioni di euro, che nello scorso campionato ha segnato 13 gol in prestito all’Empoli, ma sulla strada dei neroverdi c’è la forte concorrenza del Monza e quindi il giovane attaccante ha preso tempo per riflettere. Infine, secondo Alfredo Pedullà la Juventus avrebbe sondato il terreno per Edin Dzeko ma il no sarebbe arrivato direttamente dal bosniaco.

