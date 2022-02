Inter, c'è già un preferito per il post-Lautaro: "Meglio di Scamacca”

18-02-2022 11:47

Se non finito, l’amore tra i tifosi dell’Inter e Lautaro Martinez sembra essersi notevolmente raffreddato. L’argentino non sta attraversando un buon momento di forma, in questa stagione non ha mai segnato in Champions League mentre in campionato è fermo alla rete rifilata alla Salernitana nel 5-0 dell’Arechi dello scorso 17 dicembre.

Considerando che su di lui resta sveglio l’interesse di diversi top club europei, non sono pochi i tifosi nerazzurri che si augurano a questo punto la cessione del “Toro” e l’arrivo di un nuovo attaccante.

Via Lautaro, l’Inter vuole David

La Gazzetta dello Sport ha fornito oggi un nome nuovo tra i possibili successori di Lautaro, quello di Jonathan David, attaccante canadese del Lille che in questa stagione ha già messo a segno 12 reti in Ligue 1 e 3 nella fase a gironi di Champions League.

Tecnico, rapido, in grado di essere decisivo, David piace anche perché molto giovane, avendo solo 22 anni (è nato nel 2000). Secondo molti tifosi dell’Inter, il canadese rappresenterebbe la soluzione migliore alla partenza di Lautaro Martinez, preferibile al centravanti del Sassuolo Gianluca Scamacca, su cui resta forte l’interesse nerazzurro.

Per il tifosi il canadese meglio di Scamacca

“È da non so quanti mesi che vorrei David all’Inter perché per me è di un livello superiore rispetto a Lautaro. Ma costa 50 milioni e chissà se li spenderemo”, il commento su Twitter di Manu. “Scusa 40 milioni per Scamacca sì e 50 per David no, mi sembra un po’ una stupidaggine, anche perché il secondo è più forte”, ribatte Gabriele. Beyonde concorda: “Ma magari prendessimo David, nulla a che vedere con Scamacca”.

Jack è invece ottimista: “L’inter i soldi li ha eh, se cediamo Lautaro l’inter non si farà problemi a prendere David”. “Jonathan David è l’attaccante che ci serve: Scamacca è un 9 a cui piace la palla sui piedi invece David è una punta a cui piace attaccare gli spazi”, scrive Nicolas.

Lorenzo, infine, è scettico: “Jonathan David, Gianluca Scamacca… poi alla fine rimaniamo con Dzeko, Sanchez e Correa”.

