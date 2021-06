Inter, Calhanoglu parla già da nerazzurro: la sua promessa ai tifosi

Hakan Calhanoglu è un giocatore dell’Inter da martedì 22 giugno e ha già rilasciato le prime dichiarazioni da nerazzurro. Per il turco, passato direttamente dal Milan alla rivale cittadina dopo essersi svincolato dal Diavolo, non sono mancati gli insulti via social dai tifosi rossoneri. Ma le sue prime parole dopo il trasferimento sono state all’insegna del grande entusiasmo.

“Essere qui è bellissimo. L’Inter è un grande club, una squadra di alto livello con grandi tifosi. Qui si respira una splendida atmosfera e sono felicissimo di essere qui. Dovrò aspettare una ventina di giorni prima di cominciare, ma le sensazioni sono ottime”, ha dichiarato Calhanoglu. Che ha già regalato la prima promessa ai suoi nuovi tifosi: “Vogliamo rivincere lo scudetto. Poi si vedrà”.

Il turco ha quindi voluto raccontare del suo impatto non semplice con la Serie A: “Il primo anno in Italia per me è stato molto complicato, anche perché non parlavo la lingua. Nel frattempo le cose sono migliorate, e mi sono fatto tanti amici sia in campo che fuori. Arrivo all’Inter in quello che credo sia il miglior momento possibile“.

Quindi qualche dettaglio tattico: “Le cose sono andate molto bene con Pioli, perché giocavo nel mio ruolo, quello che realmente mi piace. Proverò a fare lo stesso anche all’Inter. Simone Inzaghi? Già ci ho parlato, so che preferisce un 3-5-2 che può diventare 3-4-1-2. E mi è piaciuto quello che ha detto, come lui voglio vincere anch’io qualcosa in Italia”, ha aggiunto Calhanoglu.

Le ultime parole sono state rivolte direttamente ai tifosi: “Cercheremo di vincere di nuovo il campionato e fare grandi cose in Champions League. Cari tifosi, spero di vedervi presto a San Siro. Forza Inter!”.

