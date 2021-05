Inter, caos stipendi: è bufera dopo la decisione della Lega

“Inter non se l’unica, sei in buona compagnia”. E’ solo uno dei commenti che si leggono sui social dopo quanto trapelato dalla riunione fiume della Lega Serie A in cui i club praticamente all’unanimità hanno ammesso problemi economici nel pagare le ultime mensilità della stagione ai giocatori. Di fatto seguendo quanto fatto dalla società campione d’Italia in trattativa privata con i propri tesserati all’alba della vittoria del campionato.

Stipendi: Club chiedono di dilazionare i pagamenti

In sostanza i club della Serie A hanno deliberato la richiesta alla Figc di far slittare i termini relativi alle scadenze per i pagamenti degli stipendi ai giocatori: l’ipotesi sul tavolo è quella di chiedere lo spostamento delle scadenze per le ultime quattro mensilità della stagione 2020/21: il limite per il pagamento degli stipendi di marzo passerebbe da maggio a giugno, quella di aprile da giugno a luglio, quella di maggio da giugno a dicembre e quella di giugno da settembre a dicembre.

Prima Inter, poi la Juve: ora tutta la serie A

La richiesta sugli stipendi verrà presentata nell’incontro del 17 maggio e partirà una trattativa per chiedere al sindacato calciatori un taglio di due mensilità per i giocatori. L’Inter in particolare si era già mossa in queste settimane su questo versante, e nelle ultime ore anche la Juve aveva avviato trattative private con i propri giocatori per ammortare, dilazionare o tagliare un paio di mensilità.

Caos stipendi, tifosi Inter in rivolta: “Mal comune mezzo gaudio”

Sul web è scoppiata la polemica, a scendere virtualmente in campo sono stati soprattutto i tifosi dell’Inter che hanno voluto sottolineare, alla luce di quanto emerso dal summit della Lega Serie A, come non fosse l’Inter la sola in difficoltà economica nel pagare gli stipendi, ma anche tutte le altre società. “20 club su 20 chiedono di posticipare il pagamento degli stipendi, e inoltre sperano di poter tagliare due mensilità – scrive un tifoso nerazzurro – La favoletta sui problemi dell’Inter e sul mulino bianco degli altri club nasce con il preciso scopo di destabilizzare chi minaccia di vincere per anni”.

E ancora “Dove sono anche tutte le paginette “interiste” che alludevano al fatto che solo l’Inter dovesse posticipare gli stipendi o tagliare?”; “Tutti i dirigenti della Serie A, sono in Lega a parlare della situazione stipendi. Solo l’Inter si è esposta per prima, ma tutte sono nella medesima situazione”.

E’ tempo quindi di sfottò tra le squadre, Juve e Milan nel mirino: “La #Juve che chiede di posticipare gli stipendi, però prenderà Gigio a 10ml all’anno + 20ml a Raiola + 2ml alla famiglia, adesso prende anche #Calha x 5ml all’anno + non si sa quanto di commissioni. Boh…a me pare tutto un controsenso, vedremo…” oppure “Ora ho capito perchè non rinnovano Gigio e Chala, non hanno i soldi nemmeno per pagare l’attuale stipendio figuriamoci quello a rialzo”.

SPORTEVAI | 15-05-2021 09:34