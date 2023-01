06-01-2023 20:00

È stato uno dei migliori della passata stagione dell’Inter e si è confermato a ottimi livelli anche in questa arrivando a disputare un ottimo Mondiale con la sua Olanda. Adesso la valutazione di Denzel Dumfries è salita sempre più e il club nerazzurro sembra intenzionato a decidere di fare cassa subito e cedere il giocatore già in questa finestra invernale di calciomercato.

Inter, la probabile cessione di Dumfries

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nella propria edizione online, Dumfries è in cima alla lista dei dirigenti dell’Inter, come gioiello da vendere con cui riuscire a monetizzare tanto e subito. Il Chelsea è molto interessato al giocatore e anche se la cessione sembrava destinata alla prossima estate, potrebbe avvenire ben prima del previsto entro poche settimane.

È infatti difficile al momento che l’Inter possa in questa sessione permettersi un investimento per un nuovo acquisto, considerando i vincoli imposti dal bilancio. Servirebbe prima una cessione di grande valore e questa potrebbe essere rappresentata dallo stesso Dumfries, che piace molto ai Blues, ancora privi dell’infortunato Reece James, fuori almeno per tutto gennaio.

Inter, il possibile sostituto di Dumfries

Se davvero la partenza dell’esterno olandese dovesse verificarsi già entro la fine del mercato invernale, allora l’Inter si butterebbe su un nome ben preciso. Il club nerazzurro è infatti interessato a Tajon Buchanan, esterno canadese classe 1999 di proprietà dei belgi del Club Bruges. Come Dumfries, ha anche lui una buona attitudine a spingersi in attacco.

Gran passo, ottime capacità nell’uno contro uno e si è messo ben in mostra negli ultimi Mondiali in Qatar proprio con la maglia del Canada. Ha chiuso tra l’altro la competizione al sesto posto per dribbling riusciti e potrebbe rappresentare un ottimo rimpiazzo di Dumfries, arrivato all’Inter un anno e mezzo fa dopo gli Europei dagli olandesi del Psv Eindhoven.

Inter, le strategie sul mercato

Di certo Simone Inzaghi non sarebbe contentissimo di privarsi di uno dei suoi titolari fissi a stagione in corso. Ma gennaio come sempre è un mese molto complicato, perché si gioca con il mercato aperto. Tutto può cambiare da un momento all’altro e la cessione di Dumfries a cifre importanti sarebbe una grande opportunità per il club nerazzurro.

L’Inter ha diverse carte da giocarsi in questo mercato invernale, ma le più significative riguardano gli eventuali rinnovi dei giocatori in scadenza. Primo fra tutti Milan Skriniar, che non ha ancora sciolto le riserve. Ma anche altre pedine fondamentali come Stefan De Vrij ed Edin Dzeko. Una partenza di Dumfries già a gennaio cambierebbe tante cose.

