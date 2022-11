16-11-2022 11:40

L’Inter che pianifica la rimonta scudetto sul Napoli – il campionato riprenderà proprio con lo scontro diretto con la capolista – ha bisogno di qualche alternativa in più da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. Lo sa Beppe Marotta, al lavoro con il suo staff per mettere a segno un paio di colpi nel mercato di gennaio: sul suo taccuino ci sarebbero due giovani, Carlos Alcaraz, nuovo talento degli argentini del Racing, e Jesus Vazquez, terzino sinistro del Valencia.

Inter: chi è Alcaraz, talento del Racing

Carlos Alacaraz, solo omonimo del nuovo fenomeno del tennis spagnolo, è un centrocampista argentino prossimo a compiere 20 anni (il 30 novembre) che si è messo in luce con la maglia del Racing di Avellaneda, club con il quale l’Inter vanta buoni rapporti e da cui nel 2018 prelevò Lautaro Martinez.

Nato a La Plata, Alcaraz è un centrocampista già dotato di un’ottima struttura fisica (è alto 183 cm) e molto dinamico, in grado di rompere il gioco e poi proiettarsi con pericolosità nell’area di rigore avversaria. Un mediano box-to-box, dunque, dotato di un buon destro (anche su calcio di punizione) e soprattutto di uno spiccato senso per gli inserimenti.

Ha esordito a 18 anni con la prima squadra del Racing, diventandone poi un titolare nella stagione seguente: ad oggi sono 83 le sue presenze nella squadra di Avellaneda, condite da 12 reti e 6 assist. Il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 15 milioni di euro, cifra a cui l’Inter potrebbe arrivare attraverso l’inserimento di alcune contropartite. Nella squadra di Simone Inzaghi Alcaraz rappresenterebbe una importante alternativa come interno di centrocampo al posto di Calhanoglu o Barella.

Inter: chi è Vazquez, mancino del Valencia

Tra le operazioni più probabili da parte dell’Inter a gennaio c’è la cessione di Robin Gosens, che però andrà rimpiazzato sulla fascia sinistra. Marotta ha individuato il sostituto del tedesco in Jesus Vazquez, mancino classe 2003 del Valencia che dopo aver collezionato 15 presenze nella Liga nella scorsa stagione è stato messo ai margini del progetto tecnico dal nuovo allenatore Gennaro Gattuso.

Vazquez ha una buona struttura fisica, ma soprattutto passo e ottima tecnica: non a caso ha fatto parte di tutte le nazionali giovanili spagnole dall’U16 all’U19. Tatticamente è un esterno duttile: ha giocato sia in una linea a quattro che da quinto in un 3-5-2, ma talvolta è stato schierato anche in posizione più avanzata, da trequartista di sinistra in un 4-2-3-1.

Rispetto ad Alcaraz, l’operazione Vazquez sarebbe meno dispendiosa per l’Inter, che potrebbe prendere il terzino in prestito per poi decidere di riscattarlo a fine stagione.