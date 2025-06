Inter, Samuel dice di no a Chivu: l’annuncio di Scaloni preoccupa i tifosi. E Bergomi si sfoga: “Basta con questa narrazione”

L’ex difensore decide di continuare il suo impegno con l’Argentina e dice no a Chivu e all’Inter. Bergomi si sfoga: “Basta con questa storia delle due squadre, siete voi che la portate avanti”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ un momento di grande incertezza in casa Inter. E forse proprio per questo sia il club che il nuovo allenatore Cristian Chivu si sono rivolti a una bandiera nerazzurra come Walter Samuel per questo nuovo corso. Ma anche questa strada si è dimostrata non percorribile con l’ex difensore che ha rifiutato per continuare con il suo impegno con la nazionale Argentina.

Il no di Samuel a Chivu

Sarà un’avventura molto difficile quella che spetta a Cristian Chivu. E per questo motivo il tecnico rumeno vuole contornarsi delle persone giuste che lo aiutino in questo percorso. Nelle ultime ore l’allenatore ha contattato anche il suo compagno di squadra Walter Samuel ma dall’ex difensore è arrivato un rifiuto.

A rivelarlo è stato il ct dell’Argentina, Scaloni, che nel corso di una conferenza stampa della nazionale sudamericana (con cui Samuel collabora) ha rivelato: “C’è stata una chiamata da parte di Chivu, suo compagno e amico, per proporgli di raggiungerlo all’Inter. Walter ha apprezzato il suo gesto e il contatto da parte di quello che è il club della sua vita. Tuttavia ha un impegno con noi e ha deciso di rispettarlo. Questo dice molto su di lui: è una dimostrino di affetto e di grande professionalità”.

La preoccupazione dei tifosi: “Rifiutano tutti”

La notizia del rifiuto di Samuel arriva come una fonte di preoccupazione per i tifosi dell’Inter che hanno vissuto delle ultime settimane particolarmente difficili: dalla sconfitta con il PSG, all’addio di Inzaghi fino alla difficile scelta del nuovo allenatore. E negli ultimi giorni la società viene messa in discussione: “Dopo Fabregas e Vieira ci rimbalzano anche Martusciello e Samuel. Da vicecampioni d’Europa”. E ancora: “Impressionante che non ci pensi nessuno, non contiamo veramente nulla”. Mentre Marco commenta: “Altro giorno, altra figura di m. Ormai è diventata la quotidianità”.

Lo sfogo di Bergomi

In questo momento molto delicato per i nerazzurri, arriva anche lo sfogo di Beppe Bergomi. L’ex difensore e ora analista Sky, nelle ultime settimane, è finito nel mirino dei social per la sua reazione e per le sue parole nel corso della telecronaca della gara contro il PSG. Ora è proprio lui a prendere le difese della squadra: “L’Inter è andata oltre le sue possibilità. Non era mica la squadra più forte, la narrazione delle due squadre la portate avanti voi ma io lo dico da 4 anni che non le ha mai avute queste due squadre. Avete visto quest’anno le difficoltà in attacco e a centrocampo. Il senso dell’appartenenza è stato l’aspetto fondamentale e ha permesso a questa Inter, con una buona base di italiani, di andare oltre. Chivu è un rischio, ne sottolineo le qualità umane e tattiche ma a Parma ti devi salvare, all’Inter devi vincere”.