Inter, Cicinho stronca Vidal: "Ma quale amore, al Flamengo in pensione"

16-07-2022 19:10

L’ex giocatore della Roma Cicinho, intervistato da UOL, ha stroncato Arturo Vidal dopo il trasferimento al Flamengo: “Vidal è un ottimo giocatore, ma al Flamengo non diventerà niente. Ha postato un video ballando… un ragazzo che sta arrivando alla fine della sua carriera. Secondo me è venuto per godersi una pensione, una vita da spiaggia”.

Cicinho si pone una domanda: “Si parla così tanto del fatto che Vidal avesse mercato, ma perché non è andato da qualche altra parte? Perché è andato al Flamengo? Credete che fosse per amore? Non scherziamo!“.