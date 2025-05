Inter: come sta Beccalossi dopo il coma, la rivelazione della figlia e gli auguri per il compleanno

L'ex fantasista nerazzurro oggi compie 69 anni e tra qualche giorno dovrebbe cambiare ospedale per proseguire la riabilitazione dopo i giorni di coma

Nella smorfia napoletana il 69 indica “sottosopra” ed è così che probabilmente si sente Evaristo Beccalossi nel giorno del suo 69esimo compleanno. L’ex fantasista dell’Inter il 27 febbraio scorso si è risvegliato dopo 47 giorni dal coma in cui era caduto per un’emorragia cerebrale che l’aveva colpito il 9 gennaio e sta continuando il suo periodo di riabilitazione. La strada sarà lunga ma si respira ottimismo.

Il compleanno in ospedale per Beccalossi

Il Beck festeggerà a modo suo in ospedale assieme alla moglie Danila, alla figlia Nagaja e a medici, infermieri e fisioterapisti che lo stanno assistendo in questo ritorno alla normalità.

Il racconto della figlia Nagaja

“Il babbo è ancora a Brescia ma fra un po’ cambieremo struttura – racconta la figlia Nagaja, che da alcuni anni lavora nell’ufficio comunicazione dell’Inter, come si legge sul Quotidiano Sportivo -. Non sappiamo quando riusciremo a portarlo a casa perché il periodo di rieducazione è ancora lungo, e lui ogni volta che deve andare in palestra brontola e sbuffa. Vorrebbe tornare a lavorare. Ma il suo desiderio è comunque di restare a Brescia, nella casa di famiglia”.

“Il momento più delicato l’abbiamo superato, siamo ancora in una fase di esercizi con le logopediste – dice ancora la figlia Nagaja – ma lui guarda l’Inter e riesce a farsi capire e questo è già importante. Noi bresciani non molliamo mai…”.

I messaggi degli ex compagni di squadra

La notizia sulla salute di Beccalossi è stata tenuta riservata per un po’ di tempo ma gli amici di sempre sapevano tutto, come Altobelli che gli è stato sempre vicino, o Canuti e Oriali. Su twitter/X è arrivato il messaggio di Aldo Serena, che in quell’Inter dove giocava Evaristo esordì giovanissmo il 19 novembre del 1978: “Il sogno dei bambini che giocano nei campetti è quello di diventare calciatori come il “Becca“, numeri 10 che accendono la fantasia, che inventano giocate introvabili. Forza Evaristo, ti vogliamo bene”.

La nota di auguri dell’Inter

Nel giorno del 69esimo compleanno sono arrivati anche gli auguri dell’Inter. Questo il messaggio del club nerazzurro: “Ci sono giocatori che grazie ad un mix unico di talento e temperamento sono in grado di diventare delle vere e proprie icone. Il mancino di Evaristo Beccalossi ha incantato tutti gli amanti del calcio e segnato generazioni di interisti. Le sue giocate di classe e la sua numero 10 sono state fonte di ispirazione, tracciando il profilo di un giocatore unico nel suo genere, capace di risolvere qualsiasi partita con una magia.

Nelle sue 216 presenze con la maglia nerazzurra è riuscito a regalare momenti di puro spettacolo segnando 37 gol, alcuni indimenticabili come la doppietta nel derby dell’ottobre 1979, decisiva poi per la conquista dello Scudetto. Protagonista anche nella vittoria della Coppa Italia 1981/82, si è guadagnato un posto speciale nel cuore dei tifosi che hanno visto in lui un giocatore dal talento cristallino ma anche uno di famiglia, semplicemente il “Becca”. Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi tanti auguri a Evaristo Beccalossi, che compie oggi 69 anni”.