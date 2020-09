Inter, dalla Spagna le notizie che fanno esultare i tifosi

E’ tempo di austerità, si dice. La pandemia Covid ha fatto irruzione nel mondo del calcio colpendo non solo la salute di giocatori, tifosi e addetti ai lavori ma soprattutto dal punto di vista economico. Lo specchio di questa situazione è diventato l’attuale sessione di calciomercato: pochi affare, qualche scambio e squadre che cercano di calmare i prezzi rispetto alle stagioni passate.

Un ridimensionamento che non sta avvenendo solo nel campionato italiano, ma soprattutto negli altri campionati europei e in particolare con riferimento alle squadre che nel corso degli ultimi anni non hanno badato a spese, come il Barcellona. La squadra catalana è stata una delle grandi protagoniste di questo periodo: la telenovela Messi si è conclusa con l’argentino che ha deciso di restare da separato in casa. E i piani per costruire una squadra vincente per questa stagione e per il futuro non sembrano procedere nel migliore dei modi.

L’affare Lautaro

Nel corso degli ultimi mesi i blaugrana hanno fatto una corte spietata a Lautaro Martinez, non solo per le doti dell’attaccante dell’Inter ma anche perché sembrava la mossa giusta per riavvicinarsi a Messi che vede in Lautaro un giocatore ideale con cui fare coppia. Ma le vicende degli ultimi giorni sembrano aver cambiato decisamente la situazione, con la formazione spagnola che ora ha spostato le sue mire su Depay.

La reazione nerazzurra

In casa Inter i tifosi hanno accolto con grande entusiasmo questo passo indietro del Barcellona, con possibile rinnovo da parte dell’argentino. Ma ovviamente c’è sempre spazio per una polemica stavolta contro i media italiani: “Secondo la stampa italiana, scrivono che siamo su un calciatore, quel calciatore va altro: beffa Inter. Il Barca non ha i soldi per comprare Lautaro, quindi preferisce Depay ed è beffa Inter”.

Ma non c’è ancora da abbassare la guardia, secondo alcuni portali stranieri infatti, il Barcellona potrebbe preparare un ultimo assalto a Lautaro Martinez. Depay è senza dubbio uno degli obiettivi, ma l’argentino dell’Inter rappresenta agli occhi di Koemen come un giocatore sul quale ricostruire la squadra. Ma i nerazzurri hanno già fatto sapere di non voler prendere in considerazione nessuna offerta che non si avvicina alla richiesta di 100 milioni di euro.

SPORTEVAI | 07-09-2020 08:50