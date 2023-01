Inter, de Vrij cincischia sul rinnovo. C'è l'alternativa di mercato

11-01-2023 10:40

Non solo Milan Skriniar. La situazione relativa ai rinnovi contrattuali resta assai delicata anche per un altro pilastro della retroguardia nerazzurra come Stefan de Vrij. Secondo Tuttosport, infatti, la situazione non è destinata a sbloccarsi prima di febbraio inoltrato.

E, a tal proposito, Beppe Marotta e Piero Ausilio, non possono stare con le mani in mano e iniziano a sondare il terreno per piste alternative. La più accreditata, sempre secondo il quotidiano sportivo vicino alle vicende di Juventus e Torino, sarebbe costituita da un altro olandese, ovvero Perr Schuurs, ex Ajax, che tanto bene sta facendo in questi primi mesi in Italia con la formazione granata allenata da Ivan Juric.

