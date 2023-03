Inter, dopo 27 giornate mai così male dal 2016

Anche le statistiche bocciano i nerazzurri di Simone Inzaghi, incappati contro la Juventus nella nona sconfitta in campionato

20-03-2023 15:29

I 50 punti in 27 giornate di campionato sono un magro bottino per l‘Inter degli ultimi anni. Nelle ultime 5 giornate di campionato sono arrivate 3 sconfitte, 9 sono quelle totali in Serie A quest’anno. Nell’anno dello scudetto di Antonio Conte, i nerazzurri a questo punto avevano addirittura 15 punti in più rispetto a oggi. Nel primo anno di Inzaghi e nel primo di Conte il bilancio era comunque nettamente migliore. Sia come punti, sia come attacco e difesa. Nelle ultime 4 stagioni, infatti, alla 27esima l’Inter non aveva mai segnato così poco e subito così tanto.

Un’annata simile a questa è stata il 2016, il secondo anno di Luciano Spalletti. Il punteggio era lo stesso di oggi, a fine campionato il tecnico toscano riuscì a portare la squadra al quarto posto. Nel 2015-2016 classifica ancora peggiore, con Roberto Mancini in panchina. Però, i nerazzurri chiusero al quarto posto, qualificandosi per l’Europa League.